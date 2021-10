Google entfernt Bilder von Minderjährigen auf Anfrage

Google will es ab sofort leichter machen, Suchergebnisse löschen zu lassen, die Minderjährige betreffen. Ist beispielsweise ein Foto einer 15-Jährigen auf einer Website verfügbar, so kann sie oder ein bevollmächtigter Vertreter bei Google eine Löschung des Suchergebnisses beantragen. Das Original-Bild bleibt damit in der Regel online – wird aber schwerer auffindbar.

Bereits im Sommer hatte Google diese Funktion angekündigt, nun ist sie via einer Google Hilfe-Seite verfügbar. In Anspruch nehmen können die Funktion jedoch nur Personen, die beim Zeitpunkt der Antragstellung unter 18 Jahre alt sind. Ein heute 25-Jähriger kann demnach kein Foto entfernen lassen, auch wenn er darauf 15 Jahre alt ist. Ausgenommen von dem Angebot Googles sind "Fälle von triftigem öffentlichen Interesse oder Nachrichtenwert".

Was ist mit dem "Recht aufs Vergessenwerden"?

Fotos von Minderjährigen gehören demnach ab sofort zu einer kurzen Liste an Informationen, deren Löschung man bei Google beantragen kann. Schon länger ist es möglich, von Google die Löschung bestimmter Suchergebnisse zu verlangen: darunter explizite oder intime Bilder, medizinische Informationen und bestimmte persönliche Informationen.

Welche Informationen Google auf Anfrage löschen muss, ist in Europa eine rechtliche Frage: Seit 2014 gilt in der Europäischen Union das "Recht aufs Vergessenwerden", demzufolge Personen die Löschung von Daten verlangen können, wenn kein triftiger Grund für ihre weitere Verwendung vorliegt.

Seitdem wurde das "Recht aufs Vergessenwerden" mehrmals auf die Probe gestellt, und bleibt eine Auslegungsfrage, die oft nicht von Google selbst, sondern in Gerichtsverfahren geklärt wird. Da die neue Regel zu Fotos von Minderjährigen jedoch von Google selbst ausgeht, ist sie auf der ganzen Welt verfügbar – nicht nur in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.