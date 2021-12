Google-Charts: Weniger Pandemie, mehr Sport

Vergangenes Jahr haben bei Google die meisten Leute in Deutschland nach Infos zum "Coronavirus" gesucht. Auch andere Anfragen beschäftigten sich mit der Pandemie und deren Folgen. So war "Biontech Aktie" in den Top 5 der allgemeinen Suchbegriffe und "wann öffnen die Schulen wieder" eine der am häufigsten gestellten Fragen. 2021 wurde zwar immer noch viel nach Corona gegoogelt, auf Platz 1 landete aber: Sport.

Infos zur Fußball EM wurden am häufigsten gegoogelt

In den Jahrescharts des Internet-Konzerns Google für Deutschland lag der Begriff "EM 2021" auf dem ersten Platz. Auch bei der Promi-Suche stand mit Christian Eriksen ein tragischer Held der Fußball-EM an erster Stelle: Der dänische Nationalspieler war während der EM-Auftaktpartie gegen Finnland plötzlich auf dem Rasen zusammengebrochen. Auf seinen Herzstillstand folgten dramatische Minuten, der Spieler wurde wiederbelebt und konnte gerettet werden.

Corona erst auf Platz 3

Im Google-Jahresrückblick landete die Bundestagswahl bei den allgemeinen Suchbegriffen hinter der EM 2021 auf dem zweiten Platz. Erst danach folgen allgemeine Suchabfragen zu Corona. Auf den Plätzen 4 und 5 folgen dann mit "Bundesliga" und "Olympia 2021" wieder zwei Sportthemen. Für den Jahresrückblick wertet die Suchmaschine allerdings nicht die meistgesuchten Begriffe aus, sondern den größten Anstieg beim Suchvolumen.

Fragen zum täglichen Leben

An den Google-Trends kann man nicht nur ablesen, wie sehr sich die Nutzerinnen und Nutzer für Sport oder Politik informieren wollen - auch auf Alltagsfragen soll die Suchmaschine Antworten liefern: Bei den "Wie-alt-ist-Fragen" wurde am häufigsten nach dem Alter der Queen, von Thomas Gottschalk und von Helene Fischer gesucht.

An der Spitze stand jedoch die Frage "Wie lange ist ein Schnelltest gültig". Aber auch mehrere technische Störungen im Facebook-Konzern, von denen auch WhatsApp betroffen war, schafften es in die Google-Charts. "Whatsapp Störung" landete bei den allgemeinen Suchabfragen auf Platz 6. Keine Warum-Frage legte mehr zu als "Warum geht Whatsapp nicht?"

Top-Themen: Corona-Impfung und Politiker

Zum Thema Corona wollten die Menschen 2021 vor allem wissen: "Wie lange hält die Corona-Impfung?", "Wie lange kein Sport nach der Corona-Impfung?" oder "Darf man nach der Corona-Impfung Alkohol trinken?" Erst auf Platz 11 der Fragen zu den Impfungen steht "Was spricht gegen die Corona-Impfung?"

Bei den Suchabfragen zu Politikerinnen und Politikern in Deutschland steht der gescheiterte Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet auf der Spitzenposition. Ihm folgen in den Charts Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) sowie die langjährige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Abschiede und Ausreißer

In der Rubrik "Abschied" suchten viele Menschen in der Google-Suchmaschine Informationen zum Tod des polnischen Models Kasia Lenhardt, die 2012 in der Castingshow "Germany’s Next Topmodel" aufgetreten war. Auch der frühe Tod des Lindenstraße-Schauspielers Willi Herren interessierte viele.

Die weltweiten Trends unter den Suchbegriffen sind ebenfalls bemerkenswert: Durch den Erfolg von Nathan Evans Interpretation des Walfängerliedes "Wellerman", wurde auf Google häufiger als je zuvor nach Seemannsliedern gesucht. Die meistgesuchte Trennung war die der Band Daft Punk, und "Suezkanal" wurde dieses Jahr weltweit zu einem "Ausreißer-Suchbegriff", als sich eines der weltgrößten Schiffe darin querlegte und den Welthandel unterbrach.