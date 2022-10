Google-Accounts werden bei Fitbit Pflicht

Fitbit vertreibt in Deutschland Fitnesstracker vielfach in Form von Digitaluhren. Die US-Firma mit Sitz in Kalifornien wirbt damit, dass ihre Geräte eine gesündere und aktivere Lebensweise unterstützen. Dazu werden unter anderem Daten wie die Anzahl der Schritte, die der Träger täglich macht, der Pulsschlag oder wann und wie lange jemand schläft erhoben. Auch Ernährungsdaten oder Körpergewicht und -größe können angegeben werden.

Die Daten werden mittels einer Smartphone-App analysiert und können mit dem Cloudspeicher des Herstellers synchronisiert werden.

Kauf ermöglicht Einsatz anderer Google-Dienste

Mit dem 2,1 Milliarden schweren Kauf durch Google, der im Januar 2021 abgeschlossen wurde, konnten auch andere Google-Dienste wie Navigation oder eine digitale Geldbörse auf den Geräten bereitgestellt werden. Die verpflichtende Verknüpfung mit einem Google-Account erscheint da aus Sicht von Google wie der nächste logische Schritt.

Wie reagiert das Kartellamt?

Google könnte sich damit allerdings in Deutschland Ärger mit dem Kartellamt einhandeln. Denn als Facebook nach dem Kauf des VR-Brillen-Herstellers Oculus einen Facebook-Account zur Pflicht machen wollte, unterstellten die Wettbewerbshüter, das dies einen verbotenen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung darstellen könnte. Das entsprechende Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Ob Google jetzt ähnliches droht, ist noch offen. Ein Sprecher der Behörde sagte dem "Handelsblatt", dass zum jetzigen Zeitpunkt kein Verfahren in diesem Zusammenhang geführt werde.

Umgang mit Daten war Anlass zu Kritik

Doch auch unter dem Aspekt des Datenschutzes könnte der Schritt gerade in Deutschland, das im internationalen Vergleich in dieser Hinsicht als recht sensibel gilt, Fitbit und Google schaden. Denn das Vertrauen in den Umgang mit Daten bot sowohl gegenüber dem Fitnesstracker-Hersteller als auch gegenüber dem Suchmaschinenbetreiber in der Vergangenheit immer wieder Anlass zur Kritik. So waren die Daten der Tracker anfangs alle öffentlich zugänglich. Und angesichts der umfangreichen Daten-Sammlung, die Google unter anderem für Werbung verkauft, sprechen einige im Zusammenhang mit dem Unternehmen von einer Datenkrake.

Google betont: Daten werden getrennt gesammelt

So wird Google auch nicht müde, zu betonen, dass Gesundheitsdaten nicht für Werbezwecke genutzt würden. Die Gesundheits- und Wellnessdaten würden von anderen Daten für Google-Ads getrennt gehalten und auch nicht für Google-Ads verwendet. Das Unternehmen versucht Vertrauen zu schaffen, denn auch Google weiß, dass gerade Gesundheitsdaten von vielen als sehr persönlich und sensibel eingestuft werden.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob der Entschluss, die bisherigen Fitbit-Accounts schrittweise durch Google-Accounts zu ersetzen und bei Neuanmeldungen einen Google-Account zur Voraussetzung zu machen, dieses Vertrauen nicht stärker untergräbt, als es die Erklärung einer Sprecherin stützen kann.