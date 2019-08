Goldgrube E-Sport

Gerade mal ein paar Wochen hielt die Fornite-WM den Titel "höchstes Preisgeld bei einem E-Sport-Turnier". Insgesamt 30 Millionen Dollar wurden dort als Gewinne um den Titel des besten Spielers des Battle-Royal-Games ausgeschüttet.

"The International 2019", quasi die WM des Battle-Arena-Klassikers "Dota 2", hat diesem bis dato höchsten Preispool der Videospiel-Geschichte mittlerweile noch einen draufgesetzt: über 33 Millionen Dollar gibt es zu holen.

Die Community finanziert den Preis-Pool

Obwohl das gerade stattfindende Turnier noch ein paar Tage läuft, wächst der Preispool in den nächsten Tagen wohl sogar noch ein bisschen weiter. Im Gegensatz zum Fortnite-Preispool wird der Dota 2-Preispool nämlich vor allem durch die Community generiert. Nämlich durch Verkäufe im eigenen Shop des Spiels, wo neue Gegenstände, Looks oder verschiedene sogenannte Battle-Pässe verkauft werden, die den Spielern Zugang zu exklusiven Inhalten oder bestimmten Turnieren erlauben. Nur für den Hinterkopf: Der Preispool begann mit einem Grundstock von gerade mal 1,6 Millionen Dollar.

"eSport zur größten Sportart der Welt machen"

Aber nicht nur für die Profi-Spieler gibt es was zu holen. Die ganze E-Sport-Branche wächst recht schnell – vor allem deren Umsätze: Ticketverkäufe, Medienrechte und Sponsoring, in Deutschland kamen 2018 so 62,5 Millionen Euro zusammen, ein Anstieg von 22 Prozent zum Vorjahr, wie die Beratungsgesellschaft PwC errechnet. Eine Analyse von Deloitte im Auftrag des Branchenverbands Game kam zuletzt sogar auf 70 Millionen Euro.

Ralf Reichert, Geschäftsführer der ESL, dem führenden Veranstalter verschiedener E-Sport-Turniere und -Ligen, sieht enormes Potenzial. "Wir wollen den eSport zur größten Sportart der Welt machen", sagte Reichert am Montag bei der SPOBIS Gaming und Media in Köln. Laut Reichert wachsen etablierte Spiele wie Dota 2, Counter Strike oder League of Legends linear und nachhaltig.

Der folgende Tweet zeigt übrigens Fotos von ESL-Events aus dem Jahr 2002. Da hatten solche Turniere noch keine Rock-Konzert-Dimensionen: