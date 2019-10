"Gewolltes Missverstehen": Seehofer beklagt Gamerszene-Shitstorm

Experten: Gibt ein Problem in der Szene

Bei seiner später konkretisierten Kritik an den Plattformen der Gamer geben einige Computerspiele-Experten dem Innenminister im Übrigen recht: So gibt es etwa laut dem Computerspiel-Journalist Christoph Huberts sehr wohl ein rechtsextremes Problem in der Gamerszene.

Dies liege demnach allerdings eben nicht in den Inhalten der Spiele (oder "Simulationen"), als vielmehr in der Kommunikation der Gamer untereinander. "Es fehlt der Spielekultur ein breiter und öffentlich formulierter Konsens über demokratische Werte", sagte Huberts gegenüber BR24. So bleiben demnach rechtsradikale Äußerungen und Provokationen in Gamer-Foren, Chats oder Netzwerken oft unwidersprochen. Rechtsextreme nutzen die Plattformen daher teils zur Ansprache junger Menschen.