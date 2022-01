Gewinnbeteiligung von Usern: Wie knauserig ist TikTok?

Vorbild YouTube?

Green nennt außerdem ein positives Gegenbeispiel: YouTube. YouTube ist die einzige große Plattform, die seit ihrem Bestehen über die Hälfte ihrer Einnahmen an Kreative ausgezahlt hat. Sie ermöglicht es es damit zahlreichen Digital Natives, mit YouTube-Inhalten ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Während TikTok letztes Jahr nur rund 200 Millionen Dollar an seine User auszahlte, waren es bei YouTube etwa 10 Milliarden.

In der Plattform-Ökonomie sind Kreative von den Regeln abhängig, die die großen Tech-Unternehmen ihnen vorschreiben. Auch deshalb flüchten sich viele von ihnen in alternative Geschäftsmodelle: Sie verkaufen Product Placements, Fanartikel oder exklusive Zugänge zu Bonusinhalten.

Was wird aus der Creator Economy?

Über das letzte Jahr haben viele der großen Social Media-Apps deshalb eigene Initiativen angekündigt, um Kreativen das Geldverdienen leichter zu machen. Twitter will mit den “Super-Follows” exklusive Fanclubs auf seiner Seite ermöglichen, und auch Instagram hat Tools angekündigt, mit denen Fans ihre Lieblingsaccounts finanziell unterstützen können.

Dennoch steckt die “Creator Economy” noch in den Kinderschuhen. Geld verdienen im Internet ist eine riskante Sache — und klappt oft nur für diejenigen, die bereits eine große Followerschaft haben, welche sie in eine zahlende verwandeln können. Dennoch bezweifelt kaum ein Experte: In Zukunft werden immer mehr Euros von der analogen in die digitale Welt wandern.