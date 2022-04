Gesichtserkennung als Waffe im Ukraine-Krieg

Mit Beginn des Ukraine-Krieges begann eine Welle der Solidarität: McDonald’s schloss alle Restaurants in Russland, auch Netflix ist nicht mehr verfügbar und Elon Musk stellte Starlink-Equipment zur Verfügung, um Ukrainern Internetzugang zu ermöglichen. Nun zeigen Recherchen von Reuters und der New York Times, dass auch das New Yorker Start-Up Clearview AI seine Dienste kostenlos ukrainischen Behörden zur Verfügung stellt.

Wie funktioniert die Clearview AI-Gesichtserkennung?

Clearview AI ist vor allem für die hauseigene Gesichtserkennungssoftware bekannt, die in den USA von mittlerweile 600 Strafverfolgungsbehörden, darunter die Polizei, verwendet wird. Die Kunden können durch die App ein Foto machen oder hochladen. Dieses wird anhand biometrischer Gesichtspunkte mit den Inhalten einer großen Datenbank, die bis zu zehn Milliarden Fotos umfassen soll, abgeglichen. So sollen vor allem Straftäter identifiziert werden - denn laut Clearview AI selbst dürfen nur Strafverfolgungsbehörden die App nutzen. Die Datenbank besteht unter anderem aus Fotos sozialer Netzwerke - Facebook und dessen russisches Pendant VKontakte stellen den größten Anteil, aber auch Instagram gehört dazu.

Identifizierung russischer Soldaten

Als der Krieg in der Ukraine ausbrach, soll sich der Clearview AI-CEO Hoan Ton-That an die ukrainische Regierung gewandt und den Service kostenlos angeboten haben, berichtete Reuters. Mittlerweile gäbe es ca. 200 Accounts bei drei ukrainischen Behörden, darunter die Nationale Polizei (NPU). Laut Recherchen der New York Times solle Clearview AI den Behörden vor allem dabei helfen, Soldaten und Saboteure zu identifizieren. So habe man bereits erfolgreich einen Offizier einer Spezialeinheit identifiziert, der auf einem Überwachungsvideo an Plünderungen beteiligt war.