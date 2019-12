Gesetze gegen Hass im Netz: Wie weit geht die Bundesregierung?

Mehr als 30 Millionen Menschen in Deutschland nutzen alleine das soziale Netzwerk Facebook jeden Monat. Dort verabreden und beglückwünschen sie sich, posten inspirierende Sprüche und Links zu klugen Texten, verlinken sich unter Memes und teilen Hass, Drohungen und Verleumdungen.

Problematischerweise nimmt aus Sicht vieler Nutzer, aber auch des deutschen Justizministeriums vor allem Letzteres immer weiter zu – und zieht analoge Gewalt nach sich. Zum Beispiel den rechtsextremen Terror von Halle. Der Täter hatte seine Tat gar online live gestreamt.

Nicht zuletzt als Reaktion darauf, kündigte Ministerin Christine Lambrecht (SPD) an, stärker gegen die Verbreitung von Hass, Hetze und ausdrücklich auch Rechtsextremismus im Netz vorgehen zu wollen. Nun liegt der Referentenentwurf zur Verschärfung der Rechtslage vor. Hier ein Überblick über die Pläne.

1. Meldepflicht für Plattform-Betreiber

Beleidigungen und Bedrohungen im Internet bleiben oft ungesühnt. Das liegt aus Sicht des Justizministeriums nicht zuletzt daran, dass die entsprechenden Behörden davon meist nie etwas erfahren. Das soll sich mit einer Meldepflicht für Social-Media-Anbieter wie Facebook, Twitter und Co. ändern.

Analog zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Dienste zur Löschung von strafrechtlich relevanten Inhalten verpflichtet, sollen Facebook & Co. entsprechende Postings künftig direkt auch an die Strafverfolgungsbehörden melden müssen. Etwa sollen Bedrohungen, Beleidigungen und Volksverhetzung künftig also nicht nur gelöscht, sondern auch der Polizei angezeigt werden. In der Kritik hier: Ob eine konkrete Aussage strafrechtlich relevant ist, müssen die Plattformbetreiber selbst entscheiden.

Weitergegeben werden sollen zudem die IP-Adresse und Portnummer des Nutzers. Letztere würde etwa helfen, einzelne Nutzer innerhalb eines öffentlichen WLANs oder eines LTE-Netzes herauszufiltern, da dort jeder eingeloggte User die gleiche IP- aber eine andere Portnummer nutzen würde. Bisher speichern Mobilfunkbetreiber diese Portnummer jedoch gar nicht. Die Meldepflicht würde also nur etwas bringen, wenn beispielsweise die Mobilfunkbetreiber künftig mehr Daten über ihre Nutzer speichern als bisher - und diese dann weitergeben, wie die "Süddeutsche Zeitung" festhält. Auch das gefällt Datenschützern freilich nicht.

2. Härtere Strafen für Beleidigung und Bedrohung

Doch nicht nur bei den Anbietern sollen sich die Gesetzesverschärfungen bemerkbar machen. Auch die Nutzer sollen wissen und merken, dass Angriffe und Hetze im Netz nicht folgenlos bleiben.

Bereits im Oktober hatte Justizministerin Lambrecht mit Blick auf das Gesetzesvorhaben gesagt: "Eine Beleidigung auf Twitter oder Facebook, die unzählige Nutzer sehen können, ist etwas anderes als eine Beleidigung in der Kneipe." Dies wird nun durch die Kategorien "Öffentliche Beleidigung" und "Öffentliche Bedrohung" in Gesetzestext gefasst. Wer in einem quasi öffentlich einsehbaren Facebook-Kommentar beleidigt und droht, muss mit höheren Strafen rechnen. Während öffentliche Beleidigungen oder die Verbreitung von beleidigenden Schriften künftig mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden können, drohen für öffentliche Bedrohung sogar bis zu drei Jahre Haft.

Der Tatbestand der Bedrohung wird auch in seiner nicht-öffentlichen Form härter bestraft. Die Maximalstrafe wird von einem auf zwei Jahre Freiheitsstrafe erhöht, zudem werden auch Drohungen mit körperlicher Gewalt und schwerer Sachbeschädigung mit einem Jahr Strafe geahndet. Bisher war nur die Drohung mit Verbrechen wie Mord, schwerer Brandstiftung oder schwerem sexuellen Missbrauch strafbar.

Hinzu kommt eine Neuregelung beim Gutheißen von Straftaten. Bisher waren nur das Billigen von bereits begangenen beziehungsweise versuchten Straftaten verboten, künftig soll das auch für noch nicht begangene Straftaten gelten. Heißt: Auch wer zum Beispiel Morddrohungen gutheißt, macht sich künftig strafbar.

3. Neue Sonderfälle

Neben allgemeinen Verschärfungen sieht der Referentenentwurf zu den Maßnahmen gegen Netz-Hass auch Sonderregelungen vor. So sollen antisemitische Motive künftig ausdrücklich als Faktor für die Höhe des Strafmaßes in Betracht gezogen werden. Zudem werden auch Bedrohungen oder Angriffe eines ärztlichen Notdienstes oder eine Notaufnahme strafrechtlich gesondert geahndet.

Eine weitere Sonderrolle kommt künftig politisch aktiven Menschen bis hinunter zur kommunalen Ebene zu. Sie werden laut Justizministerium besonders häufig Opfer von Bedrohungen oder Beleidigungen. Daher soll auch die Beleidigung und Verleumdung von Lokalpolitikern künftiger gesondert erfasst und bestraft werden. Hierzu ist auch zu erwähnen, dass Beleidigungen in besonderen Fällen künftig auch von der Polizei verfolgt werden können, wenn die Beleidigten selbst keine Anzeige erstattet haben. Der Betroffene kann jedoch die Strafverfolgung unterbinden lassen, wenn er das möchte.