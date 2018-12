Gesetz gegen Social Bots bringt womöglich nichts

Auch wenn nichts endgültig bewiesen ist, so deutet doch Einiges darauf hin, dass sich die öffentliche Meinung und sogar ganze Wahlen über Massenbotschaften in sozialen Medien beeinflussen lassen. Diese Entwicklung greife den Kern der Demokratie an, die freie Meinungsbildung, sagte der CDU-Politiker Brinkhaus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

«Es ist allerhöchste Zeit, hier aufzuwachen. 2019 ist in Deutschland ein Superwahljahr.» Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag

Deshalb regt Brinkhaus an, die Einflussnahme von sogenannten Social Bots deutlicher zu machen. Denkbar wäre seiner Ansicht nach, die Plattformbetreiber zu verpflichten, transparent zu machen, welche Nachrichten von Social Bots stammen.

Was ist überhaupt ein Social Bot?

Simon Hegelich, Professor für Political Data Science an der TU München hält grundsätzlich nicht viel von einem Gesetz gegen Social Bots. Man müsse zum Beispiel überhaupt erst einmal klären, was ein Social Bot überhaupt ist. Grundsätzlich handelt es sich um eine Art Roboter, der in sozialen Netzwerken automatisch Botschaften verbreiten. Laut Professor Hegelich ist allerdings - je nach Kontext und Plattform - rund ein Drittel aller Nachrichten, Posts oder Tweets automatisiert. Das beginnt bei zeit verzögert abgeschickten Botschaften, bei denen ein Computerprogramm den Sendevorgang auslöst, geht über automatisch verbreitete Meldungen von Nachrichtenagenturen und reicht eben bis zu jenen Meinungskampagnen, die auch Wahlen beeinflussen könnten.

Instagram hat Bots der TU München nicht erkannt

Gewollte automatisierte Inhalte von unerwünschten Bots zu trennen, sei sehr schwer. Zumal viele Bots sich anfangs bewusst unauffällig verhalten würden, so der Experte der TU München. Wie schwer sich Internetportale tun, automatisierte bzw. gefälschte Accounts auszusortieren, hat Simon Hegelich in einem eigenen Experiment bei Instagram nachgewiesen. Die Bots der TU wurden vom US-Unternehmen fast nie erkannt. Grundsätzlich müssten Politiker also erst einmal klären, was mit einem Anti-Bots-Gesetz konkret erreicht werden soll, bzw. wozu man die Betreiber verpflichten möchte.

Ein Drittel aller Nachrichten müssten gekennzeichnet werden

Sollten Facebook, Twitter und Co, wie jetzt von CDU-Fraktionschef Brinkhaus gefordert, social bots kennzeichnen, würde das wenig bringen. Wenn etwa jede dritte Nachricht z.B. mit einem roten Punkt versehen würde, würden Nutzer kaum noch darauf achten. Sollten die Portale Meinungsmache unterbinden, stellt sich die Frage, ob der deutsche Staat wirklich US-Internet-Konzernen hier eine Auswahl treffen lassen möchte. Erfolgversprechender fände Simon Heglich deshalb eine Aufklärungskampagne, die helfen könnte, den Nutzern eine gewisse Grundskepsis gegenüber Informationen aus dem Netz beizubringen.