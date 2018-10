Geld und Gifs: Der "Zündfunk Netzkongress" auf BR24

"It's the economy, stupid!" Treffender als der frühere US-Präsident Bill Clinton kann man nicht formulieren, was die Welt am Laufen hält: Geld regiert die Welt - im Guten wie im Schlechten. Und das gilt natürlich auch für das Netz. Die Giganten aus dem Silicon Valley wissen mehr über uns als wir selbst. Sie verleiten uns zum Konsum und gleichzeitig bereichern und verändern sie unseren Alltag in revolutionärer Weise.

Welche Rolle wirtschaftliche Motive auch bei der digitalen Revolution spielen, darüber diskutieren seit gestern Netzaktivisten, Künstler, Blogger, Musiker, Gründer und Politiker im Münchner Volkstheater. Auf BR24 begleiten wir den Netzkongress von 13.00 bis 15.00 Uhr mit einer eigenen Sendung auf der BR24-Facebook-Seite. Diese und weitere Themen erwarten Sie:

Das Auto der Zukunft?

Sonor Motors ist ein Start-up, das 2016 in München gegründet worden ist. Das Unternehmen entwickelt den Sion, ein Elektroauto, das sich mithilfe integrierter Solarzellen selbst wieder auflädt und Moos (!) zur Luftfilterung einsetzt. Kommt die nächste Auto-Revolution also aus Deutschland?