Gegen Hass im Netz: Plattform "Hassmelden" stellt Arbeit ein

Die App hatte es ermöglicht, Hasskommentare anonym zu melden - im Gegensatz zu einer Strafanzeige, bei der die geschädigte Person immer ihre Identität preisgeben muss. "Hassmelden" erstattet stellvertretend diese Strafanzeige, nachdem die entsprechenden Kommentare geprüft wurden.

Immer mehr Meldungen

Über eine Million solcher Posts haben die Ehrenamtlichen hinter der Plattform in den vergangenen drei Jahren analysiert. "Von Beginn und bis zuletzt haben wir nur in einem Team aus Ehrenamtler:innen all eure Meldungen bearbeitet", heißt es auf Twitter, "dabei Arbeit, Freizeit und Familie vernachlässigt - oft mehr als sinnvoll, manchmal mehr als angemessen". Die Zahl der eingehenden Meldungen sei jedoch so rasant angestiegen, "dass wir nicht mehr verantwortungsvoll mit dem von uns entwickelten System weiterarbeiten können". Deshalb werde die Plattform eingestellt - vorerst.

Kommt Hassmelden zurück?

Das Twitter-Statement lässt offen, ob und wie die Plattform in Zukunft besteht: "Wir werden die nächsten Wochen nutzen, uns neu aufzustellen, zu konstituieren, Kraft zu tanken und, wenn möglich, gestärkt zurück zu kommen." Das Aus scheint also nicht endgültig zu sein.