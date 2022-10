Gefälschte Medienseiten: Wer macht diese russische Propaganda?

"Ukrainische Flüchtlinge kaufen Immobilien in Russland, indem sie die Zuwendungen der europäischen Länder nutzen." Das war am 2. August auf einer Webseite zu lesen, die so aussah wie die Nachrichtenseite T-Online. Doch die Website war eine Fälschung. Lars Wienand ist leitender Redakteur Recherche bei T-Online, dem Nachrichtenangebot der Ströer Content Group. Insgesamt entdeckte er im Sommer neun Fake-Seiten im Look von T-Online. "Die Optik war wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil da auch der Originalcode von unserer Seite verwendet wurde."

Propaganda-Seiten sollten Panik verbreiten

In Form von Artikeln, Videos und Umfragen wurden auf diesen gefälschten Seiten Behauptungen verbreitet, die Stimmung gegen den Westen, seine Waffenlieferungen an die Ukraine und die Wirtschaftssanktionen gegen Russland machten. Die Doppelgänger-Seiten fürs deutsche Publikum verbreiteten durchweg alarmierende Nachrichten.

So wurde von rasant steigenden Lebenshaltungskosten und Energiepreisen berichtet, von leeren Regalen im Supermarkt und davon, dass sich viele kein Brot vom Bäcker mehr leisten könnten. Tenor der Berichte: Die Bevölkerung in Deutschland leide stark unter der aktuellen Russland-Politik. "Aus einer persönlichen Betroffenheit, die es ja bei vielen Menschen tatsächlich gibt, wird dann eine Darstellung, dass die Bundesregierung daran schuld ist", sagt Wienand von T-Online.

Massenhafte Verbreitung über soziale Netzwerke

Neben T-Online waren auch weitere deutsche Leitmedien betroffen. So zum Beispiel Bild, Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Welt oder die Süddeutsche Zeitung.

Die Links zu den Fake-Seiten wurden massenhaft in sozialen Netzwerken geteilt, um die Inhalte möglichst breit zu streuen. Vor allem auf Facebook und Twitter. Die pro-russischen Botschaften sollten möglichst viele Menschen erreichen. Daher brauchten die Betreiber der Fake-Accounts hohe Reichweiten. Und dafür waren sie offenbar auch bereit, Geld auszugeben.

Sie schalteten beispielsweise Anzeigen auf Facebook und Instagram, denn sogenannte "sponsored posts" erreichen eine viel höhere Reichweite als solche ohne Werbung. "Wir haben uns 29 dieser Anzeigen angeschaut. Die Anzeigen, die wir gesehen haben, hatten eine Reichweite bis zu 2,2 Millionen", so Julia Smirnova vom britischen "Institute for Strategic Dialogue", einem britischen Think Tank, der sich mit Extremismus, Hass und Desinformation im Netz beschäftigt.

Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram, wurde im August auf das Treiben auf den eigenen Plattformen aufmerksam und löschte daraufhin 1.633 Accounts und 703 Seiten auf Facebook. So steht es in einem Bericht, den Meta Ende September eigens über diese Desinformations-Kampagne herausgegeben hat.

Spuren führen nach Russland

Wer steckt dahinter? "Auf jeden Fall ist es eine Troll-Armee, die eine Botschaft verbreitet, die absolut im Sinne Putins ist. Es wird sehr viel Aufwand getrieben, um etwas zu verbreiten, was eindeutig ein russisches Narrativ ist", meint Lars Wienand von T-Online. Auch Meta spricht in seinem Bericht von einer "großen und komplexen Operation russischen Ursprungs".

Zudem weisen einige technische Spuren nach Russland. So wurden manche der irreführenden Domains von ein und demselben Akteur betrieben und teilweise bei russischen Registrierungsdiensten gekauft. Zu diesen Erkenntnissen kommt das EU Disinfo Lab in seinem Bericht über die Desinformationskampagne. Dort heißt es auch, dass einige der Fake-Videos auf Computern mit russischen Systemeinstellungen erstellt wurden - teilweise von Orten, die in der Zeitzone UTC +8 liegen - so wie beispielsweise die russische Region Irkutsk in Sibirien. Und dann sind da noch Spuren in den Metadaten von Videos. Einige der Clips beispielsweise, aus denen Videos im Bild-Design zusammengeschnitten wurden, haben russische Dateinamen.

Auch wenn es nicht möglich ist, einen konkreten Urheber zu benennen, so weisen die Spuren der Kampagne nach Russland.