Gefährliche Challenges bei TikTok: Wie schützt man Jugendliche?

Wie sorgt eine Plattform, die keine eigenen Inhalte kreiert, für beständig neuen Content? Facebook etwa bietet Unternehmen und Medien im Tausch für Content Reichweite für Links oder sonstige Posts, Instagram gibt Influencern und Otto-Normal-Verbrauchern mit Filtern, Storys und Algorithmen die Chance, ihren Alltag und Produkte in ein perfektes Licht zu rücken.

Und TikTok? Neben der Lust, sich selbst in Szene zu setzen, die jedes soziale Netzwerk antreiben, sind es dort nicht zuletzt Challenges, die die Inhalte zum Fließen bringen. Aktuell gibt es etwa eine "Lieblingsfilm"-Challenge, bei der man ganz einfach mitmachen kann, indem man ein Video unter dem Stichwort #Lieblingsfilm hochlädt und darin seinen liebsten Film verrät. Eine andere Challenge heißt "Zeig Deine Muskeln". Dort tanzen User in Videos zu einem Song und spannen Oberarme & Co. an. Unter #HalloweenCostume werden Kostümideen in Videos geteilt.

Gefährliche Netz-Phänomene

So weit, so harmlos. Doch dort, wo Millionen Menschen weltweit sich gegenseitig Aufgaben, also Challenges stellen, entstehen auch Probleme. Aus Muskel-Tänzchen und Film-Empfehlungen werden Mutproben. In Italien starb eine Zehnjährige Anfang 2021 wohl, weil sie sich an einer TikTok-Challenge beteiligen wollte, bei der man sich selbst die Luft abschnüren und dabei filmen sollte.

Hinzu kommen sogenannte Hoaxes, die Falschinformationen und ähnliche Maschen nutzen, um Panik zu verbreiten. Ein Beispiel sind Kettenbriefe aus WhatsApp oder TikTok-Videos, in denen fälschlicherweise behauptet wird, dass tausende Menschen an einer Corona-Impfung gestorben sind. Eine Art gefährliche Kombination von Hoax und Challenge war in jüngster Zeit etwa die "BlueWhale-Challenge". Hier wurden gefährliche Mutproben per Kettenbrief verteilt, Angst verbreitet und Druck ausgeübt. Sogar einzelne Suizide von Jugendlichen werden damit in Verbindung gebracht.

Plattformen brauchen Lösungen

Auch, wenn der Zusammenhang zwischen einzelnen Challenges und Todesfällen oftmals nicht letztendlich geklärt werden kann: Dass bestimmte Challenges und Hoaxes eine potentielle Gefahr für Jugendliche und Kinder darstellen, lässt sich schwer bestreiten.

Lösungen sind daher gefordert, vor allem, wenn die Netzwerke stärkerer staatlicher Regulierung entgehen wollen. Gesetzliche Regelungen können nämlich Geld und Nutzer kosten. In Italien ordneten Behörden etwa an, dass TikTok nach dem Erstickungstod des oben erwähnten zehnjährigen Mädchens temporär die App für alle User sperren sollte, deren Alter nicht klar ermittelbar war. Die Nutzung der App ist ab 13 Jahren erlaubt. Auch sonst gibt es immer wieder Kritk an TikToks Algorithmus, der User in extreme Nischen drängt oder an zu wenig Einschreiten bei Fake News.

Jedenfalls hat TikTok nun Wissenschaftler mit einer Studie inklusive einer großangelegten Umfrage bei Jugendlichen, Eltern und Lehrern beauftragt, um laut eigenem Bekunden den Schutz von Jugendlichen vor Challenges zu verbessern.

Großteil der Challenges als Spaß betrachtet

Dazu wurden unter anderem 5.400 Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren aus dem Vereinigten Königreich, den USA, Deutschland, Australien, Italien, Brasilien, Mexiko, Indonesien, Vietnam und Argentinien sowie Eltern und Lehrer zu Challenges in sozialen Medien befragt. Dabei gaben 73 Prozent der befragten Jugendlichen an, Online-Challenges zu kennen, meist aus sozialen Medien, teils auch aus Berichterstattung in klassischen Medien.

Nun ist Challenge aber nicht gleich Challenge: 48 Prozent, die sie in letzter Zeit gesehen hatten, schätzten die Befragten als spaßig und unbeschwert ein, knapp 30 Prozent als riskant, aber sicher. Als gefährlich und riskant rund 14 Prozent, als sehr gefährlich nur drei Prozent. Tatsächlich gefährliche Challenges sind in den Augen der Befragten also eher eine Minderheit.

46 Prozent der Jugendlichen gab dennoch an, gerne mehr Informationen über Risiken und Gefahren von Challenges zu erhalten. 66 Prozent haben sich schon einmal Rat und Unterstützung in Bezug auf ein Challenge geholt, vor allem bei Freunden oder Familienmitgliedern. Außerdem nutzen sie Videos von Challenge-Teilnehmern und die Kommentare unter Videos zur Risikobewertung.

Zugleich zeigte sich, dass ohnehin nur ein sehr kleiner Teil der Jugendlichen sich aktiv beteiligt. Nur 21 Prozent gaben an, überhaupt an Challenges teilzunehmen, zwei Prozent an gefährlichen und 0,3 Prozent an sehr gefährlichen. Je älter die befragten Jugendlichen in der Studie, desto unwahrscheinlicher wurde ihre Teilnahme an einer Challenge. Als Motivation für die Beteiligung wurde vor allem die Hoffnung auf Likes, Kommentare, Ansichten oder das Beindrucken anderer als Gründe.

Probleme beim erkenen von Fake News

Sogar noch bekannter als reine Online-Challenges waren bei den Befragten Hoaxes. Die Studien-Macher verstehen darunter über soziale Medien geteilte Falschinformationen, die etwa Panik auslösen sollen. Laut der Umfrage kennen 81 Prozent der Jugendlichen solche Internet-Hoaxes. Mit der Bewertung solcher Hoaxes scheinen viele jedoch Probleme zu haben. Nur 31 Prozent gaben an, dass ein kürzlich gesehener Hoax für sie eindeutig als falsch erkennbar war. 35 Prozent waren beunruhigt und mussten sich erst vergewissern, dass der Hoax falsch war. 3 Prozent hielten einen kürzlichen Hoax für echt.

Dabei werden solche Hoaxes insgesamt klar negativer in ihren Auswirkungen bewertet als sonstige Challenges. Das reine Teilen solcher Hoaxes mit anderen sehen die Jugendlichen jedoch interessanterweise nicht als Problem. Wohl weil dieses Teilen teilweise als Warnung gedacht ist. Rund 46 Prozent der mit Hoaxes konfrontierten Jugendlichen gaben an, sich diesbezüglich schon einmal Rat bei Familie, Freunden oder im Internet gesucht zu haben.

Was hilft?

Und was folgt nun daraus? Die Studienautoren Zoe Hilton, Gretchen Brion-Meisels und Richard Graham haben aus den Ergebnissen und weiteren wissenschaftlichen Erkenntnissen Empfehlungen abgeleitet, um Jugendliche vor gefährlichen Challenges und Hoaxes zu schützen. Zum einen ist es laut den Forschern wichtig, dass die Plattformen, also etwa TikTok, gefährliche Challenges finden und verhindern, dass jüngere User sie sehen. Hierzu sollte es auch leicht sein, solche Inhalte zu melden.

Darüber hinaus sehen die Forscher in der Vermittlung von Medienkompetenzen den besten Weg zum Schutz vor gefährlichen Challenges. Hierzu ist es ihrer Meinung nach wichtig, den Jugendlichen zuzuhören und "sie bei der Entwicklung kritischer Fähigkeiten und Kenntnisse zu unterstützen." Challenges per se zu verteufeln, sei dagegen wenig hilfreich. Vielmehr sollten Jugendliche sie selbst einschätzen lernen. Etwa, indem man mit ihnen über weit verbreitete oder ganz allgemein über Challenges und deren Gefahren spricht oder sie schon, bevor sie soziale Medien nutzen, grundsätzlich über Challenges und Fake-News-Hoaxes aufklärt.

Dazu braucht es laut den Forschern ein Zusammenspiel aus Eltern, Schulen, anderen Bildungsorganisationen und den Social-Plattformen selbst, die den jungen Nutzern solche Urteils- Kompetenzen vermitteln. Plattformbetreiber wie TikTok können den Jugendlichen dabei etwa mit Influencer-Kampagnen, weiteren Informationen zu Challenges, aber auch mit Pausen zum Nachdenken über das Gesehene helfen, die in die Nutzerführung bewusst eingebaut werden könnten.

Das will TikTok konkret tun

Auch, wenn der Bericht den Menschen im Umfeld von Jugendlichen, etwa Eltern und Lehrern, einige Verantwortung zuspricht, ist TikTok demnach nicht aus dem Schneider. Die Plattform kündigte an, künftig noch stärker mit technischen Hilfsmitteln nach gefährlichen Challenges zu suchen, etwa auch, indem man auch stärker betrachtet, ob bereits bestehende, harmlose Challenges durch gefährliche Umdeutungen gekapert werden.

Im sogenannten Sicherheitszentrum von TikTok, das man in den Einstellungen findet, sollen zudem mehr Informationen zum Thema für Lehrer, NGOs und Erziehungsberechtige bereitgestellt werden. Suchen User konkret nach einer gefährlichen Challenge, sollen sie zudem auf der Ergebnisseite weitere Informationen dazu und Hilfsangebote erhalten.