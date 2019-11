Facebook will weiterhin politische Werbung schalten und kümmert sich dabei nicht darum, ob diese Werbung Unwahrheiten verbreitet oder nicht. Politische Kandidaten können also das blaue vom Himmel herunterlügen, Facebook lässt die Texte dennoch stehen. Der Rivale Twitter versucht sich unterdessen in political correctness.

