Geburtsstunde des Internets

Ausgedacht hatte sich das Arpanet, so hieß der Vorläufer des Internets, unter anderem der NASA-Wissenschaftler Robert W. Taylor. 1969 stellte er sich dieses Netz so vor:

"Innerhalb des Netzwerks sollen Funktionen und Dienste wie Investitionsberatung, Steuerberatung, Fachinformationen sowie Kultur-, Sport- und Unterhaltung stattfinden." - Robert W. Taylor, NASA-Wissenschaftler

💡 Woher kommt eigentlich der Begriff „Surfen“?

Der Begriff „Surfen“ wurde erst viel später erfunden – nämlich 1992. Im Jahr des Mauerfalls, 1989, hat Tim Berners-Lee am CERN in der Schweiz die Programmier- bzw. Auszeichnungssprache HTML erfunden. Mit der konnte man im Netz Internetseiten aufbauen, programmieren und vor allem anschauen.

1992 schrieb dann eine Bibliothekarin mit dem Namen Jean Armour Polly in den USA einen Artikel über das „Surfen“ im (damals noch langsamen) Internet. Heute betreibt sie die Seite „netmom.com“.

Es gibt aber noch eine andere Person, der man diesen Begriff zuschreibt: dem US-amerikanischen Informatiker Marc P. McCahill. Er hat das Email-Protokoll POP mit erfunden. Ihm wird nachgesagt, den Begriff „Surfen“ in Umlauf gebracht zu haben.

1984 kommt das Internet nach Deutschland

Von da an verläuft die Entwicklung des Internets erst einmal im Schneckentempo. Im März 1984 kommt das Internet nach Deutschland. An der Uni in Karlsruhe steht der erste deutsche Knotenpunkt. 1989 entwickelt Tim Berners Lee am Cern in der Schweiz eine Sprache, mit der grafische Seiten im Netz übertragen werden können. Das WWW ist geboren, ein Dienst im Internet.

Heute ist das Netz weltumspannend: 81 Prozent der Menschen in den Industriestaaten sind im Web. In Entwicklungsländern liegt die Quote bei 41 Prozent.