Gebrauchte Handys – Auch gute Geräte für die Hälfte des Preises

Zuerst einmal muss ein Begriff geklärt werden. Gebrauchte Smartphones und Tablets findet man im Internet meist als sogenannte "Refurbished"-Geräte. Die Shops verwenden das englische Wort wie ein Qualitätsmerkmal. Dabei bedeutet "refurbished" lediglich aufpoliert.

Auch Robin Brand von der Computerzeitschrift c't bestätigt, dass es sich um keinen geschützten Begriff handelt, der vielmehr von den Shops und Plattformen nach eigenem Gutdünken verwendet wird. Grundsätzlich bedeutet es nicht viel mehr, als dass das Handy oder Tablet gesäubert und in den Werkszustand zurückversetzt wurde. Trotzdem sind diese Geräte im Prinzip völlig okay und der Preis liegt deutlich unter dem Neuwert.

Bei Android-Handys lässt sich mehr sparen

Manche Shops versprechen mehr, als sie halten können, was die Ersparnis angeht. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat wegen solcher Mogeleien erst neulich einige Shops abgemahnt. Unbestritten ist aber, mit Refurbished-Geräten lässt viel Geld sparen; abhängig davon allerdings, ob es sich um Geräte mit dem Betriebssystem Android handelt oder um solche mit iOS von Apple.

Robin Brand konnte in seinen Tests eineinhalb Jahre alte Android-Smartphones, die neu 1.000 Euro gekostet hätten, gebraucht für 400 bis 500 Euro ergattern. Allerdings muss man für eine solche Ersparnis etwas Geduld aufbringen, denn es gilt, viele Shops zu vergleichen und die Preise über ein paar Tage oder auch Wochen im Blick zu behalten. Die Händler drehen nämlich angeblich immer wieder ganz spontan an der Preisschraube.

Bei iPhones fällt die maximale Ersparnis auch nach langem Suchen deutlich geringer aus. Hier ergaben sich bei einem 1,000-Euro-Gerät Gebraucht-Preise von 600 bis 700 Euro. Dass Apple-Handys nicht so schnell an Wert verlieren wie Smartphones mit dem Betriebssystem Android, liegt unter anderem daran, dass Apple seine Geräte länger mit Updates versorgt – auf sieben Jahre könne man sich verlassen, so Brand.

Wenn also ein iPhone zwei Jahre auf dem Buckel hat, kann man es immer noch locker fünf Jahre weiter nutzen und bleibt beim Betriebssystem auf dem aktuellen Stand. Updates sind dabei vor allem deshalb wichtig, damit im Betriebssystem neue Sicherheitslücken geschlossen werden. Bei Android-Geräten gibt es diesen Service in der Regel ein paar Jahre weniger.

Wie gut sind die Akkus noch bei gebrauchten Handys?

Der Akku ist sehr oft die Schwachstelle bei einem Smartphone. Immerhin: Gebraucht-Händler schauen in den allermeisten Fällen, dass der Akku mindestens noch 80 Prozent seiner ursprünglichen Leistungsfähigkeit hat. Die Angaben der Händler dazu seien ziemlich zuverlässig, sagt Tester Robin Braun. Ältere Akkus, die schon schwächeln, werden dem Test zufolge meist ausgetauscht.

Allerdings: Wenn ein sehr alter Akku noch die 80 Prozent liefert und deshalb nicht ausgetauscht wird, kann er relativ schnell schlapp machen. Deshalb könnte es besser sein, Geräte mit ausgetauschtem Akku zu kaufen. Und es empfiehlt sich zudem, nachzufragen, ob wieder ein Original-Ersatzakku eingebaut wurde. Alles andere kann ebenfalls schnell zu Enttäuschungen führen. Und auch bei anderen Ersatzteilen ist es ratsam, nachzufragen, ob der Händler nicht irgendwelche Billigware nachträglich eingebaut hat.

Refurbished-Handys nicht älter als drei Jahre

Refurbished-Geräte sind im Prinzip vollwertige Handys und Tablets, die den aktuellen Ansprüchen vollkommen gerecht werden. Je älter die Geräte sind, desto größer auch das Risiko, dass schnell etwas kaputt geht. Robin Brand empfiehlt, bei Android-Geräten keine zu kaufen, die viel älter sind als zwei Jahre.

Bei iPhones sieht er auch drei Jahre noch als akzeptabel an. Allerdings kommt es auch ein wenig auf die persönlichen Ansprüche an. Wenn man nicht mehr machen möchte als telefonieren und Nachrichten schreiben, dann können einem auch drei bzw. vier Jahre alte Geräte noch lange gute Dienste erweisen.

Händler müssen Rücknahme und Garantie bieten

Ein gewisses Restrisiko bleibt beim Kauf einen Refurbished-Smartphones zwar, weil man wahrscheinlich nie alle Details zu Zustand und Ersatzteilen erfährt. Trotzdem kauft man nicht unbedingt die Katze im Sack, wie c't-Redakteur Brand betont.

Denn zum einen müssen professionelle Händler jede Online-Bestellung zwei Wochen lang zurücknehmen. Wenn das Gerät also nicht überzeugt, kann man es ohne Begründung zurückschicken. Und zum anderen gilt eine Händler-Garantie. Vorgeschrieben ist eine sogenannte einjährige verkürzte Gewährleistung, die funktioniert im Prinzip wie bei einem Neugerät. Darüber hinaus gibt es Shops, die mit bis zu drei Jahren Garantie werben – das kostet aber extra. Hier sollte man sich genau überlegen, ob es den Aufpreis wert ist, denn ein älteres Gerät ist natürlich auch nicht mehr soviel wert. Außerdem sind Verschließteile, wie der Akku, bei der Garantie ausgenommen. Ein kaputtes Display wird auch nicht ersetzt.

Drei grundlegende Tipps für gebrauchte Handys

Fazit: Refurbished-Geräte sind für Leute, die Geld sparen wollen, keine schlechte Wahl. Die wichtigsten Tipps für den Refurbished-Kauf: darauf achten, dass man bei einem professionellen Händler kauft und nicht bei einem Privatanbieter, der keine Garantie und kein Rückgaberecht gewähren muss. Google-Bewertungen ansehen, die meist einen guten Hinweis über die Zuverlässigkeit des Händlers geben. Und checken, ob per Vorkasse bezahlt werden muss, oder ob auch andere gängige Bezahlwege (wie Paypal) zugelassen werden, auch das kann ein Hinweis auf Seriosität sein.