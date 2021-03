Gaming: Wie sich Menschen mit Behinderung ihr Hobby zurückholen

Mittlerweile steht ihm die Welt der Computerspiele allerdings wieder offen. Die Muskeldystrophie hat Patrick sogar nicht davon abgehalten können, das Fantasy-Spiel Dark Souls durchzuspielen. Für Menschen, die sich mit Computerspielen nicht so auskennen, hier eine kleine Einordnung: Dark Souls durchzuspielen ist ein wenig wie den Mount Everest ohne Sauerstoffgerät zu besteigen, eine Aufgabe also, an der die allermeisten Menschen scheitern und zwar auch dann, wenn sie keine körperlichen Einschränkungen haben. Dass Patrick das geschafft hat, verdankt er nicht nur seiner Konzentration, seiner Hartnäckigkeit, seiner Leidenschaft und ganz allgemein seinem Können als Gamer, sondern auch der Tatsache, dass es vielen Menschen mit Behinderungen gelingt, sich ihr Hobby zurückholen, dank zugänglicheren Spielen und neuen Eingabegeräten. Patrick spielt die Spiele beispielweise mit einer Maus, die er mit seinem Auge steuert.

Neue Controller, neue Möglichkeiten

Auch Melanie kann ihrem Hobby mittlerweile wieder nachgehen, dank des Adaptive Controllers von Microsoft. Seit 2018 gibt es das Gerät, welches mit der Xbox Computern mit Windows 10 kompatibel ist. Melanie kann bei herkömmlichen Controllern nur schwer beide Sticks gleichzeitig bedienen und die Schultertasten gar nicht drücken. Doch der Adaptive Controller ermöglicht es ihr, die Steuerung von Spielen an ihre Bedürfnisse anzupassen.

Dennis Wilkens wiederum benutzt den Quadstick. Der 33-jährige Online-Redakteur ist seit einem Mountenbike-Unfall vom Hals ab gelähmt. Die Gegend, in der er wohnt, ist wenig barrierefrei und so bedeuten virtuelle Spielewelten für Dennis auch ein Stück Freiheit und Autonomie. "Spiele sind das Tor zur Tor zur Außenwelt", erzählt Dennis. Digitale Spiele sind heute eben oft auch ein sozialer Raum, in dem man nicht nur zockt, sondern auch ratscht und abhängt. Hier kann Dennis seine Kumpels treffen und niemand merkt ihm sein Handicap an. Und wenn doch, dann sind die Leute hier erstaunt, interessiert und beeindruckt, angesichts dessen, wie gekonnt sich Dennis durch die virtuellen Welten bewegt.