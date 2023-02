Gaming: Kontroverse um Sowjet-Shooter "Atomic Heart"

Heikle Verbindungen

Nicht nur das Spiel selbst wird kontrovers diskutiert, sondern auch seine Entstehungsgeschichte. Die Investoren der Games-Schmiede sollen Verbindungen zum Putin-Regime unterhalten und finanziell die von Russland auf ukrainischem Territorium ausgerufene Volksrepublik Donezk unterstützt haben. In einigen Ländern wird das Spiel zudem von VK Games vertrieben, dessen Chef auf der Sanktionsliste der USA und der EU steht.

Und: Es ist kein Geheimnis, dass die Chefentwickler von "Atomic Heart" selbst aus Russland stammen, auch wenn die Gamesschmiede mittlerweile in Zypern ansässig ist. Das Studio hat sich von dem russischen Krieg in der Ukraine distanziert. In einer Stellungnahme im Januar schrieb das Unternehmen, man sei "pro Frieden" und "gegen Gewalt", erwähnte jedoch den Krieg nicht.

Auf Twitter wird außerdem auf irritierende Anspielungen in dem Spiel aufmerksam gemacht. So werden in dem futuristischen Spiel Geranien von Drohnen durch die Luft getragen. Als "Gerantien" werden in Russland jedoch auch die iranischen Drohnen bezeichnet, die gegen die Ukraine zum Einsatz kommen.