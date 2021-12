GameTube schenkt Sternstunden Vol. 3

Heute von 18 bis 24 Uhr veranstalten die vier Köpfe des Twitch-Kanals "GameTube", Michael Obermeier, Christian Schneider, Daniel Feith und Martin Le, in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk zum dritten Mal einen Charity-Stream zugunsten der BR-Benefizaktion "Sternstunden".

Mehr als 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten 2020 den mehrstündigen Livestream "GameTube schenkt Sternstunden" verfolgt. Dabei konnten 68.000 Euro an Spendengeldern gesammelt werden. An diesen Erfolg wollen die vier "GameTuber" in diesem Jahr anknüpfen. Zum Livestream geht es über diesen Link.

Fans können mit GameTubern interagieren

Ab 18 Uhr gibt es sechs Stunden lang einen vorweihnachtlichen Abend mit vielen Games, Community-Wichteln, Musik und einem Live-Rundflug mit dem Schlitten des Weihnachtsmanns über Deutschland. Während des Streams lernen die Fans Sternstunden-Projekte kennen und können mit den "GameTubern" interagieren.

Spendensumme geht zu 100 Prozent an bedürftige Kinder

Wer will und kann, hat an diesem Abend wieder die Möglichkeit, online über die Seite zu spenden.

Die Spendensumme kommt zu 100 Prozent Hilfsprojekten für Kinder und Jugendliche in Not zugute. Der Charity-Livestream ist eine Medienpartnerschaft zwischen dem Bayerischen Rundfunk und "GameTube" – initiiert und mitorganisiert vom Innovations-Hub des Bayerischen Rundfunks "BR Next".

GameTuber haben auf YouTube 345.000 Abonnenten

Anfang 2012 gründeten Daniel Feith, Martin Le, Christian Schneider und Michael Obermeier ihren YouTube-Kanal "GameTube" mit Fokus auf "Let’s Plays", Livestreams zu Spielen und Themen rund um die Popkultur, und hin und wieder Vlogs von dem ein oder anderen Freizeitpark-Besuch.

Alle vier Mitglieder waren oder sind bis heute Redaktions-Mitarbeiter der größten deutschsprachigen Magazine (GameStar und GamePro) zum Thema Videospiele. Ihre Leidenschaft für die Gaming-Welt brachten sie auf ihrem YouTube-Kanal mit 345.000 Abonnentinnen und Abonnenten zum Ausdruck. Seit Anfang 2021 streamen die "GameTube" exklusiv bei Twitch für über 5.000 Follower.

Sternstunden: Seit 1993 mehr als 300 Millionen Euro für Not leidende Kinder

Seit 1993 setzt sich der Bayerische Rundfunk mit seiner Hilfsaktion für kranke, behinderte und Not leidende Kinder in Bayern, Deutschland und auf der ganzen Welt ein. Mehr als 300 Millionen Euro haben die Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer des BR seitdem gespendet und damit mehr als 3.500 Hilfsprojekte unterstützt.

Einmal jährlich im Dezember widmet der Bayerische Rundfunk einen ganzen Tag lang sein Programm Sternstunden. Im Fernsehen, Online und in den Hörfunkwellen wird über Projekte, die von Sternstunden unterstützt werden, berichtet und zu Spenden aufgerufen.

Sternstunden 2021: Bisher 17,5 Millionen Euro

Beim diesjährigen Sternstunden-Tag am vergangenen Freitag, 10. Dezember, kamen 11,58 Millionen Euro an Spenden zusammen. – es ist das zweitbeste in der Geschichte von Sternstunden. Insgesamt sind 2021 bisher 17,5 Millionen Euro an Sternstunden gespendet worden.

Weitere Infos zu Sternstunden im Pressedossier sowie unter br.de/sternstunden.