Gamescom 2022: Spielen die Besucher mit?

Die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele ist zurück, ab Mittwoch findet die Gamescom zum ersten Mal seit 2019 wieder als Präsenzveranstaltung in der Messe Köln statt. Zuerst nur für Fachpublikum, von Donnerstag bis Sonntag dann für alle Besucher unter dem diesjährigen Motto "Games: Das Herz der Popkultur". Rund 1.100 Aussteller sind angekündigt, aus 53 Ländern und auf 220.000 Quadratmetern.

Die Eröffnungsveranstaltung der Computerspielmesse am Dienstagabend lässt sich im Livestream mitverfolgen (ab 19.30 Uhr) und verspricht einen ersten Blick auf einige noch unveröffentlichte neue Games. In den beiden Jahren zuvor war die Gamescom coronabedingt ein komplett digitales Event, 2021 etwa unter dem vielsagenden Titel "Games: Die neue Normalität".

Gamescom 2022: Großer Spieltrieb, mäßiges Messe-Interesse

So manches hat sich verändert in diesen Pandemiemonaten. Allein der deutsche Games-Markt ist, inklusive Hardware-Verkäufen, auf fast zehn Milliarden Euro angewachsen, viele Menschen haben in diesen Monaten Computerspiele als neues Hobby entdeckt – mittlerweile spielen sechs von zehn Deutschen, meldet der Verband der deutschen Gamesbranche "game" in seinem Jahresbericht. Ein nachhaltiger Anstieg, der laut einer aktuellen Forsa-Umfrage auch in diesem Jahr noch deutlich messbar ist, vor allem unter 16- bis 29-Jährigen spielen demnach mehr als noch vor der Pandemie.

Die Branche reagiert darauf pragmatisch: Denn es scheint ja auch ohne Messestand ganz gut zu laufen, werden sich einige in der Industrie gedacht haben und bleiben der Gamescom in diesem Jahr fern. Branchengrößen wie Electronic Arts, Activision Blizzard, Nintendo und Sony Playstation werden in Köln nicht nur dem Namen nach fehlen, sondern mit ihnen auch einige der traditionell größten Stände und Attraktionen der Messe.

Gute Chancen auf der Gamescom für kleinere Spieleentwickler

So ist fraglich, ob auch diesmal wieder ein neuer Besucherrekord winkt, der letzte stammt aus dem Jahr 2019 mit 370.000 Menschen. Wie bei vielen anderen Großveranstaltungen auch sind viele noch zögerlich, sich auf Menschenmassen in geschlossenen Räumen einzulassen. Zwar freuten sich die Veranstalter bei Twitter kurz nach Verkaufsstart im Juni über 60.000 verkaufte Tickets, die um einiges teurer als noch 2019 sind. Keine weiteren Wasserstandsmeldungen danach sowie Rabattaktionen für Eintrittskarten zum halben Preis schon Wochen vor Messebeginn sprechen in der Regel aber nicht für reißenden Absatz.

Und trotzdem kann diese erste wieder in Präsenz stattfindende Gamescom zu einem Erfolg gerade für kleinere Spieleentwickler werden. Über 130 davon aus über 30 Ländern werden ihre Spiele diesmal präsentieren. Diese oft nur aus einem oder wenigen Menschen bestehenden Indie-Studios – ohne großen Konzern im Hintergrund, dafür mit oft fantastisch kreativen Ideen – profitieren wohl am meisten davon, mit den Messebesuchern als potenziellen Fans ihrer Spiele persönlich ins Gespräch zu kommen.

Trends: Gesundheit, Mobile, Streaming

Daneben legt die Gamescom in diesem Jahr den Fokus auf die selbst zu Trends erhobenen Themen "Gesund durch Games" (die zunehmend zu Therapiezwecken eingesetzt werden) sowie die "Nächste Generation des Mobile-Gaming": Immer leistungsfähigere Smartphones sorgen nicht nur für eine stetig wachsende und anspruchsvollere Auswahl an Handyspielen, über die Cloud lassen sich inzwischen auch Spiele vom PC oder der Konsole zu Hause direkt auf das Smartphone unterwegs streamen und sogar ein Controller dazu verbinden.

Dazu braucht es in der Regel ein kostenpflichtiges Spiele-Abonnement wie Google Stadia oder PS Plus Premium. Interessant dürfte also auch sein, ob und wie sich die Anbieter dieser Spiele-Abos diesmal bei der Gamescom präsentieren – zumindest die, die nach Köln gekommen sind.