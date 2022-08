Gamescom 2022: Ein Fest für Daheimgebliebene

Nicht zur Gamescom nach Köln gereist in diesem Jahr? Dann sind Sie als Daheimgebliebene in allerbester Gesellschaft. Mit Nintendo, Sony Playstation, Rockstar, Activision Blizzard und Electronic Arts fehlen gleich fünf große Player der Computerspielbranche, obwohl sie durchaus etwas vorzuzeigen gehabt hätten.

Auch der Bundeswirtschaftsminister kam nicht. Robert Habeck sollte die Messe feierlich eröffnen, meldete sich stattdessen per Videoschalte: "Es ist gut, dass die Gamescom nach zweijähriger Pause wieder die Tore öffnet", betonte der Minister. Wirtschaft und Games seien eng miteinander verknüpft, der Games-Standort Deutschland müsse weiter wachsen.

Ein paar kleine Überraschungen mit dabei

Lust auf neue Spiele macht die Gamescom wieder: Ein paar Neuheiten und kleinere Überraschungen gab es am Dienstag bei der hybriden Eröffnungsveranstaltung der Gamescom zu sehen für das Saalpublikum und im Livestream (Youtube). Spannend und nichts für schwache Nerven waren hier die kaum noch für möglich gehaltene Zombiejagd-Fortsetzung "Dead Island 2" (Obacht, blutiges Vorschauvideo!) und der finstere Weltraumhorror-Shooter "The Callisto Protocol". Heiter ging es zu bei der Vorstellung des fabelhaften Piratenklamauks "Return to Monkey Island" und auch, als der japanische Entwickler-Virtuose Hideo Kojima kein neues Spieleprojekt, sondern einen Podcast enthüllte.

Gucken geht von zu Hause, anfassen nur in Köln

Zwei der Hauptgründe, die Gamescom zu besuchen, sind ja: Als erstes einen Blick auf ganz neu angekündigte Spieletitel werfen und eventuell sogar für ein paar Minuten direkt anspielen zu dürfen. Wobei letzteres auch in diesem Jahr wieder mit sehr ausdauerndem Schlangestehen verbunden ist – verständlicherweise ist das nichts für Menschen, die sich in geschlossenen Räumen mit vielen anderen noch nicht wieder richtig wohlfühlen. Umso beliebter dürften die täglichen Livestreams und Videos auf Abruf von der diesjährigen Gamescom sein. Dafür sind in Köln die Gänge diesmal etwas breiter, die Hallen etwas leerer und das Gedränge etwas weniger.

Schön, dass Sie da sind – und nicht hier

Nicht physisch anwesend zu sein: Ohnehin ein unumgänglicher Trend in der Spielebranche. Hatten Computerspiele früher noch ihren festen Ort auf den Festplatten von PCs und Spielkonsolen (oder gar auf klobigen Plastik-Steckmodulen), kommen sie heute oft direkt aus der Cloud gestreamt. Abo-Dienste wie PS Plus Premium von Sony oder der PC Game Pass von Microsoft machen es vor: Sie bieten für eine feste Monatsgebühr direkten Online-Zugriff auf teils hunderte Spiele. Sie sind ein entscheidender Wachstumstreiber für die Branche, bestätigt eine kürzliche veröffentlichte Bitkom-Studie.

Und so werden kleinere, leicht experimentelle Spiele wie das im mittelalterlichen Bayern angesiedelte "Pentiment" schon gezielt für den Katalog eines solchen Games-Streamingdienstes entwickelt, anstatt das finanzielle Risiko einer Einzelveröffentlichung einzugehen. Wenngleich "Pentiment" aus dem eher renommierten Studio Obsidian Entertainment stammt, bietet dieses Modell – direkt für Streaming-Kataloge zu veröffentlichen – neue Chancen für noch kleine, unabhängige Spielestudios.

Arena-Feeling bei den Indie-Games

Müsste ich, der Autor dieses Textes, mich auf einen Grund festlegen, warum ich vielleicht doch ganz gerne zu dieser Gamescom gereist wäre: Nicht die bunten Kostüme der Cosplayer würde ich nennen oder die Beutel voller Werbegeschenke, das große Gemeinschaftsgefühl unter gleichgesinnten Computerspielefans – es wäre ein Besuch in der "Indie Arena" der Gamescom. Die browserbasierte virtuelle Version davon ist eine nette Spielerei, aber kein wirklicher Ersatz.

Die echte Halle mit den Indie-Entwicklerstudios bringt in diesem Jahr so viele Entwickler wie noch nie unter, die Veranstalter sprechen von 130 Firmen auf über 30 Ländern. Diese stellen ihre Spiele dort oft nach dem Prinzip "ein Tisch, ein Monitor, ein Entwickler vor Ort und ein paar Sticker zum Mitnehmen" aus und damit viel nahbarer als in den bombastischen Messebauten der Branchenriesen nebenan. Zu entdecken gibt es dort diesmal unter anderem "The Darkest Files" vom kleinen Berliner Studio Paintbucket Games, das hier vor Jahren schon das Nazi-Widerstandsspiel "Through the Darkest of Times" ausgestellt hatte, mittlerweile mehrfach preisgekrönt. Erwähnenswert und nominiert für den diesjährigen Gamescom-Award sind außerdem die Indie-Titel "Inkulinati", "Paper Trail" und "Sunday Gold" (der Preisträger war zu Redaktionschluss noch nicht bekannt gegeben).