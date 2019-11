Games: Skurrile Botengänge, ballern mit Bekloppten und ein Jedi

Death Stranding

Wer hätte gedacht, dass ein Paketbote mal zum Helden eines Videospiels werden würde. Aber genau das ist in Death Stranding exklusiv für die Playstation 4 der Fall. Allerdings liefert Bote Sam Porter Bridges seine Pakete in einer unwirtlichen Zukunftswelt aus.

Ein zweiter Urknall hat die Menschheit enorm dezimiert. Schemenhafte Horror-Gestalten aus dem Jenseits greifen nach den Menschen im Diesseits und wollen sie hinüberziehen. In den weiten Landschaften stehen nur wenige futuristische Gebäude. Trotz dieser Widrigkeiten muss Sam aber pünktlich liefern.

Fötus in einer Plastikbox

Dabei hilft ihm - skurriler Einfall der Spielentwickler - ein Fötus in einer Plastikbox, der die Geistwesen sichtbar macht. Und der Regen hat sich verändert: Es ist Zeitregen, der alles, was er berührt, rapide altern lässt.

Der Reiz des Spiels von Star-Entwickler Hideo Kojima liegt zum einen an der ungewöhnlichen Geschichte. Unser Paketbote schleppt sich durch eine fremdartige, feindliche Welt und soll einzelne Städte miteinander verbinden. Schleppen ist dabei durchaus wörtlich zu verstehen. Denn die ersten Spielstunden trägt Sam die Pakete zu Fuß an speziellen Befestigungen an seinem Körper. Dabei hat Kojima großen Wert auf die Physik-Berechnungen gelegt. Wird Sam nicht gut beladen, verliert er immer wieder das Gleichgewicht, strauchelt, fällt und beschädigt oder verliert die Pakete.

Nicht nur im Spiel scheiden sich die Geister

Die Geschichte des Spiels ist genauso abgedreht, wie die Welt, in der sie spielt. Und so scheiden sich an Death Stranding - nicht nur im Spiel - die Geister: Für die einen ist es Kult, für andere ein Riesenschmarrn - aber in jedem Fall ist es hochinteressant und zumindest einen prüfenden Blick wert.