Games: 3 Schleichspiele - Heimlich still und leise zum Erfolg

The Last of Us Part 2

Ellie ist zurück - nur vier Jahre älter. Der zweite Teil des erfolgreichen Schleichshooters "The Last of Us" erzählt die Geschichte nach der verheerenden Pilzpandemie weiter. Am Ende von Teil 1 hatte Ellies väterlicher Freund Joel verhindert, dass mit ihrer Hilfe ein Gegenmittel gegen die Pilzinfektion entwickelt wurde, die Menschen in gesichtslose Zombies verwandelt. Denn das hätte Ellies Tod bedeutet.

Gefahr droht auch von anderen Communities

Die beiden sind in einer kleinen Community im Westen der USA untergetaucht. Doch auch die Menschen hier werden ständig durch die Pilz-Zombies bedroht und nach dem Kontakt mit einer anderen Community ist für Ellie nichts mehr, wie es war…

Hinter jeder Ecke kann ein Pilz-Zombie lauern

Der zweite Teil von "The Last of Us" setzt die Spielweise des ersten Teils konsequent fort: Als Ellie, aber auch in der Rolle weiterer Figuren, bewegt man sich vorsichtig durch die weiten, exzellent gestalteten Levels. Hinter jeder Ecke kann ein Mitglied einer rivalisierenden Community oder ein Zombie lauern.

Schleichen und heimliche Angriffe sind die einzige Möglichkeit zu überleben. Im offenen Kampf mit mehreren Gegnern hat Ellie so gut wie keine Chance. Zudem ist auch Munition für die wenigen Waffen äußerst knapp. Darin lag schon im ersten Teil ein Reiz des Spiels.

Geschichte mit vielen Facetten

Die Geschichte wird intensiv erzählt, sie überzeugt durch eine filmreife Inszenierung und viele Facetten, die das klare Gut und Böse, das man aus vielen anderen Spielen kennt, verschwimmen lassen und zum Nachdenken anregen.

Kein Kinderspiel

Durch den Zombie-Horror und die teils drastische Gewaltdarstellung ist das Spiel aber nichts für zartbesaitete Gamer und nur für Erwachsene freigegeben. Playstation 4-Besitzer, die das nicht schreckt, für die ist auch der zweite Teil von "The Last of Us" ein Pflichtkauf.