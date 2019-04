"Game of Thrones": Algorithmus sagt Serientod voraus

24 Faktoren für die Sterbe-Wahrscheinlichkeit bei GoT

Die Idee ist in einem Java-Script-Kurs entstanden, der jedes Semester an der TU München angeboten wird. "Wir sind Fans der Serie", sagt Guy Yachdav, Gastlektor an der TU, der das Projekt leitet. Ihnen sei aber klar gewesen, dass man sich bei GoT nicht zu sehr an die Figuren gewöhnen darf, also suchten sie nach einem Weg, vorherzusagen, wie "sicher" ein Charakter ist.

"A Song of Ice and Data" haben die Münchner ihre Anwendung genannt. Sie durchsucht das Netz nach Daten über die Serie, die Zahlen werden mit Hilfe von Algorithmen einer künstlichen Intelligenz aufbereitet. "Wir nutzen Daten von einer Fanseite und dem GoT-Wiki. "Für jeden Charakter haben wir Informationen gesammelt wie Alter, Geschlecht, Beziehungsstatus, in welchen Büchern er oder sie vorkam und ob sein oder ihr Partner noch lebt", erklärt Yachdav. Insgesamt 24 Faktoren fließen in die Bewertung ein.