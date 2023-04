Game Boys Erben: Die Renaissance der Handheld-Konsolen

Das Steam Deck von Valve hat seit seiner Markteinführung im Februar 2022 Bewegung in einen Markt gebracht, der seit Jahren als durchgespielt galt, wenn nicht sogar als 'game over'. Mit Sony (Q Lite) und Asus (ROG Ally) planen seit dieser Woche gleich zwei namhafte Konkurrenten, ein Stück vom Handheld-Erfolgskuchen abzugreifen.

Generationen von Kindheitserinnerungen sind mit diesen tragbaren Spielgeräten verbunden: Nintendos Game Boy und der Sega Game Gear in den frühen Neunzigern, ein Jahrzehnt später die PlayStation Portable von Sony und der Nintendo DS, 2011 schließlich die PS Vita und der Nintendo 3DS.

Das Prinzip Game Boy schien überholt

Allein, danach kam nicht mehr viel. Mit dem Start der Nintendo Switch im Jahr 2017 schien der Handheld-Markt konkurrenz- und bedingungslos dem Game-Boy-Erfinder überlassen. Im Vergleich mit der aktuellen Generation an Spielekonsolen – der Microsoft Xbox Series X und S sowie der Playstation 4 und 5 – ist die Switch von Nintendo die am meisten verkaufte Spielkonsole weltweit.

Der Endboss hieß lange Nintendo Switch

Das Alleinstellungsmerkmal der Nintendo Switch: Als hybride Konsole funktioniert sie sowohl zu Hause, per Dockingstation an den Fernseher angeschlossen, als auch unterwegs mit eigenem Bildschirm. Exklusive Spieletitel aus dem "Super Mario"-Universum oder auch "The Legend of Zelda" sind ein zusätzlicher Erfolgsgarant. Den Markt für mobiles Gaming teilte Nintendo sich in der Folge einigermaßen zufrieden mit Handyspielen.

Konkurrenz kommt aus unerwarteter Richtung

Dass ein durchaus ernstzunehmender Herausforderer nun ausgerechnet aus dem PC-Umfeld kommt, damit war lange nicht zu rechnen. Doch innerhalb eines Jahres hat das Steam Deck von Valve sich eine kuriose Marktnische erobert und dabei eine treue und begeisterte Gefolgschaft aufgebaut. Trotz des holprigen Verkaufsstarts sind Tester voll des Lobes, sogar bei der eher wenig Games-affinen New York Times.

Tatsächlich ein Gaming-PC zum Mitnehmen

Dem Steam Deck gelingt, was nicht für möglich gehalten wurde: Es ist ein voll funktionsfähiger Spiele-PC zum Mitnehmen, ein "Außenseiter, der die Gaming-Landschaft auf Jahre hinaus prägen wird", befindet The Verge. Konsolen zum Mitnehmen kennen wir schließlich seit dem Game Boy – PCs waren hingegen stets an die eigenen vier Wände gebunden.

"Wird Gaming-Landschaft auf Jahre hinaus prägen"

Zur Erläuterung: Die Wahl zwischen einer Spielekonsole und einem PC gleicht – neben schlicht finanziellen Erwägungen – einer Art Kulturkampf, wenn nicht sogar einer Glaubensfrage. Eine Spielkonsole kostet in der Anschaffung um die 500 Euro, sie hat wenig mehr Schnickschnack als einen An-Knopf und (außer gelegentlicher Updates) muss man sich um nichts weiter kümmern.

Verschiedene Geräte für unterschiedliche Grundbedürfnisse

Ganz im Gegensatz zu Spiele-PCs: Die kosten oft ein Vielfaches davon, laden zum Herumbasteln ein und lassen sich endlos modifizieren. Ob ein neues Spiel wirklich mit den eigenen Spezifikationen läuft oder doch eine neue, teure Grafikkarte her muss, das gehört zum PC-Dasein einfach dazu. Auch das Steam Deck ist modifizierbar und kann per Dock an einen Monitor oder Fernseher angeschlossen werden.

Mehr ein Achtungserfolg als ein finanzieller

Dass die Valve Corporation sich über die Verkaufszahlen des Steam Deck noch ausschweigt, hat derweil gute Gründe. Schätzungen belaufen sich auf eine Million verkaufte Exemplare.

Das ist einerseits höchst beachtlich, sähe im Vergleich mit den noch übermächtig scheinenden Konkurrenzprodukten die Sonys Playstation 5 oder der Nintendo Switch aber geradezu mickrig aus. Der US-Konzern Valve hat so oder so erfolgreich bewiesen, dass im mobilen Konsolenmarkt noch was zu holen ist.

Asus zielt mit dem ROG Ally auf das Premium-Segment

So gibt es seit einigen Tagen erste Informationen zum ROG Ally, mit dem der Hardware-Konzern Asus den Erfolg des Steam Deck kopieren will. Preislich wird das auf Windows 11 basierende Gerät ersten Informationen zufolge etwas über dem Steam Deck ansetzen und womöglich bis zu 900 Euro kosten.

Auch der ROG Ally soll PC-Spieler ansprechen. Mehr Informationen zu Preis, Spezifikationen und Erscheinungsdatum werden in den nächsten Tagen erwartet.

Erwacht sogar die PS Vita zu neuem Leben?

Nahezu gleichzeitig macht diese Woche Sony von sich reden: Dort entwickelt man derzeit ebenfalls eine Handheldkonsole unter dem Projektnamen Q Lite. Dabei handelt es sich wohl um ein Begleitgerät zur stationären Playstation 5, von wo aus Spiele auf die Q Lite gestreamt und demnach auch unterwegs spielbar werden sollen. Mit einer Markteinführung rechnet der Blog Insider Gaming noch vor Ende 2024.