Für Whatsapp & Co.: 230 neue Emojis

Über neue Emojis entscheidet das sogenannte „Unicode Konsortium“, dem die großen Software-Unternehmen angehören. Die gemeinnützige Organisation hat nun eine Liste an neuen Zeichen präsentiert. Ab dem 5. März kann können User Emojis von Blutstropfen, Bade-Shorts und Kartoffeln verschicken. Auch die Tierwelt wird vielfältiger: Neben einem Faultier-Emoji, werden in Zukunft auch Flamingos, Affen und Stinktiere zur Verfügung stehen.

Neue Emojis sind auch immer ein Politikum

Durch die neuen Emojis dürften sich Menschen mit Behinderungen besser repräsentiert führen, denn in Zukunft gehören auch Blindenhunde und Rollstuhlfahrer zum Katalog der Chat-Symbole. Außerdem gibt es nun auch gleichgeschlechtliche Paare und Gesichter in unterschiedlichen Hautfarben. Neue Emojis waren in der Vergangenheit immer wieder auch ein Politikum, etwa als 2017 eine Frau mit Hijab in den Emoji-Katalog aufgenommen wurde. Auch Rothaarige oder Glatzenträger haben in der Vergangenheit schon Emojis gefordert, die sie angemessen repräsentieren – mit Erfolg.