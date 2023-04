Freundlich, hilfreich, skandalfrei: Fünf Twitter-Alternativen

Gerade erst hat Elon Musk kommentarlos das Twitter-Logo in ein Internetmeme verwandelt, kurz davor gab es wieder mal ein verwirrendes Hin und Her rund um die blauen Verifikationshaken. Wen wundert es da, dass die bekannteste Twitter-Alternative Mastodon weiterhin unverändert starken Zulauf hat?

Kürzlich hat die dezentralisierte Plattform die Marke von 10 Millionen Usern erreicht. Doch Mastodon ist bei weitem nicht die einzige Alternative zu Twitter: Auch andere neue Konkurrenten haben verschiedene Ideen, wie sie es besser machen wollen.

Was Twitter groß gemacht hat: Networking und Nachrichten

Was Twitter an seinen besten Tagen für viele so reizvoll macht: Die Vielfalt an interessanten Menschen, die auf der Plattform ihre Gedanken teilen. Dies macht die Plattform besonders attraktiv für Nutzer, die neueste Nachrichten und Entwicklungen nicht nur in Echtzeit mitkriegen wollen, sondern auch gleich die gesellschaftliche Debatte mitsamt einer Vielzahl an Interpretationen mit dazu.

Inklusive der Möglichkeit, selbst an der Debatte zu partizipieren und mit bekannten öffentlichen Personen direkt ins Gespräch zu kommen. Doch nicht erst seit Musks Übernahme hat die Plattform den Ruf, eine toxische Diskussionskultur zu befördern.

Twitter, aber in freundlich: Spoutible

Genau an diesem Punkt der Diskussionskultur setzt einer der neuesten Twitter-Konkurrenten an. Spoutible erinnert nicht nur optisch stark an Twitter. Auch in der grundsätzlichen Struktur ist die Plattform des amerikanischen Software-Unternehmers Christopher Bouzy näher an Twitter als etwa an Mastodon. Spoutible ist nicht dezentralisiert mit eigenen, user-verwalteten Instanzen, sondern wie Twitter eine zentrale Plattform, auf der Begegnungen zwischen Usern aller Art stattfinden sollen.

Der Unterschied zu Twitter: Spoutible versteht sich als inklusive und positive Community – und will dieses Ideal durch konsequente Content-Moderation erreichen. Bislang scheint dies ganz gut zu funktionieren, die bisherigen Nutzer zeigen sich zufrieden mit der Plattform. Abzuwarten bleibt, ob die effektive Content-Moderation mit einem möglichen Wachstum der Plattform mithalten könnte.

Spoutible, aber kommerzieller: Post

Ganz ähnlich wie Spoutible präsentiert sich Post: Eine Plattform, auf der es gesittet und freundlich zugehen soll. Auch Post erinnert optisch stark an Twitter und ist ebenfalls zentral und nicht föderativ aufgebaut. Im Gegensatz zu Spoutible will Post allerdings gezielt auch Nachrichtenportale und Journalisten anlocken. Dazu bietet es ein Mikro-Bezahlmodell, wo User für Artikel und anderen Content direkt über die Plattform bezahlen können.

Anders als Mastodon, das über mehrere Jahre langsam und stetig gewachsen ist, schon bevor es im Zuge der Twitter-Übernahme in den Blick des Mainstreams kam, ist quasi über Nacht als Tech-Start-up entstanden. Mit finanzkräftiger Unterstützung wohlgemerkt, die bekannte Tech-Investmentfirma A16z ist vergangenen November mit einem unbekannten Geldbetrag bei Post eingestiegen.

Twitter, aber ohne soziales Netzwerk: Artifact

Ein bisschen aus der Reihe fällt in dieser Liste der nächste Twitter-Konkurrent. Artifact ist keine Social-Media-Plattform im klassischen Sinne, sondern ein sogenannter News–Aggregator. Das Startup von Instagram-Mitgründer Kevin Systrom will modernste KI-Algorithmen nutzen, um seinen Usern eine personalisierte Timeline aus Artikeln unterschiedlichster Zeitungen, Magazinen und Nachrichtenseiten anzubieten.

Die ausdrückliche Inspiration dafür ist TikTok, dessen Erfolg zu einem großen Teil auf einem besonders ausgeklügelten Algorithmus basiert, der Usern genau an ihren Geschmack angepasste Kurzvideos vorschlägt. Artifact will dasselbe Prinzip jetzt nutzen und diejenigen ansprechen, die Twitter hauptsächlich als Nachrichtenplattform nutzen.

Social Media für Autoren: Substack Notes

Substack ist eine der großen Internet-Erfolgsgeschichten der letzten Jahre. Als Kombination aus Bloggingdienst und Newsletter-Anbieter verspricht die Plattform freischaffenden Autoren und Journalisten ein stabiles Einkommen. So gelang es ihr, zahlreiche bekannte Kolumnisten von großen amerikanischen Zeitungen abzuwerben und eine Renaissance des Online-Newsletters einzuleiten. Der Erfolg der Plattform führte dazu, dass Twitter zwischenzeitlich einen eigenen Newsletter-Service anbot, der allerdings kurz nach der Musk’schen Übernahme wieder auf Eis gelegt wurde.

Seit bei Twitter die Skandale nicht mehr abzureißen scheinen, hat Substack offenbar Blut geleckt und vergangenen Mittwoch einen hauseigenen Kurznachrichtendienst angekündigt. Substack Notes kommt im klassischen, Twitter-ähnlichen Timeline-Look daher und soll vor allem dazu dienen, dass Newsletter-Abonennten schneller auf andere Substack-Autoren und deren Blogs aufmerksam werden.

Mastodon, aber vom Twitter-Gründer: Bluesky

Über die letzte Plattform dieser Aufzählung ist bisher noch am wenigsten bekannt. Bluesky nennt sich das Projekt, das Twitter-Gründer Jack Dorsey bereits vorangetrieben hat, als er noch selbst CEO des Kurznachrichtendienstes war. Hinter der Plattform steckt derselbe Grundgedanke wie bei Mastodon: eine dezentralisierte, nutzer-verwaltete Debattenplattform, die nicht einem einzelnen, mächtigen Tech-Konzern gehören soll.

Bluesky basiert auf einem dezentralisierten Softwareprotokoll und verspricht, dass Nutzer selbst bestimmen können, welche Algorithmen ihnen welche Inhalte vorschlagen. Bisher ist die App noch nicht öffentlich zugänglich, sondern befindet sich in einer geschlossenen Beta-Testphase.