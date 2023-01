FreeTheKönigstraße: Aufruhr in Fürth wegen Google-Maps-Fehler

Und weiter: "Ohne Vorwarnung hast du uns die Königstraße genommen. Rathaus, Stadttheater, Jüdisches Museum und viele Innenstadtbewohner*innen residieren seit Tagen unter der Adresse 'Obstmarkt', die sich eigentlich nur im Bereich der Buswendeschleife befindet."

Was ein Glück: Rettungsdienste sind ortskundig

Der Fehler sei an den Kartendienst gemeldet worden, eine Reaktion stehe aber noch aus, so die Stadtsprecherin. Zu Problemen mit Lieferdiensten sei es schon gekommen. Weil Rettungsdienste und Taxifahrer aber ortskundig seien, bestehe wohl bei ihnen keine Gefahr. Ein Zustand sei die fehlerhafte Adresszuweisung aber sicher nicht. Beim Konkurrenz-Kartendienst von Microsoft (Bing) ist die Königstraße übrigens noch auffindbar.

In den sozialen Medien und in Internetforen hatte vor Kurzem erst ein Kartenspiel Fürth in die – kuriosen – Schlagzeilen gebracht, weil die Kleeblattstadt neben unter anderem Hof als hässlichste Städte Deutschlands aufgeführt waren.