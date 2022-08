Free-to-play? Warum Gratis-Spiele ziemlich teuer werden können

Finstere Gestalten, eine Menge Pathos und natürlich spektakuläre Kampfszenen: Der Trailer zu Diablo Immortal verspricht ein Spielerlebnis der Extra-Klasse. Kein Wunder, schließlich steht die Diablo-Spieleserie seit 1996 für kurzweile Action. Was soll da noch schief gehen? Nun ja, so ziemlich alles.

Wer Spaß haben will, muss zahlen

Diablo Immortal kommt auf der Computerspiel-Bewertungsplattform "Metacritic" auf einen Userscore von 0,5 von 10 und dürfte damit als das vermutlich unbeliebteste Spiele überhaupt in die Computerspielgeschichte eingehen. Das liegt an dem Geschäftsmodell, das dem Handyspiel zu Grunde liegt. Das Spiel ist "Free-to-Play", das heißt: Es ist umsonst – eigentlich. Denn wer die Monster halbwegs effizient niedermetzeln möchte, der muss Geld ausgeben, für virtuelle Edelsteine, virtuelle Rohstoffe und viele andere virtuelle Dinge, die den eigenen Helden stärker und die Spielerfahrung angenehmer machen.

"Die Spiele sind so aufgebaut, dass man schneller vorankommt, wenn man bezahlt", sagt Simone Bueb von der Verbraucherschutzzentrale Bayern. Die Expertin sieht Free-to-Play-Mechanismen sehr kritisch, denn viele Free-to-play-Spiele sind so designt, dass sie erst dann Spaß machen, wenn man Geld ausgibt.

Lootboxen: Enormes Suchtpotenzial

Und das kann jede Menge Geld sein. So hat der neuseeländische Twitch-Streamer "Quin69", trotz der Zahlung von mehreren tausend Euros keinen einzigen der begehrten Edelsteine bekommen. Trotzdem wurde das Spiel bereits über zehn Millionen mal installiert, zu groß ist die Verführung, umsonst einmal hineinzuschnuppern. Dass Kinder, Jugendliche, aber auch mancher Erwachsene hängen bleibt und Geld in solche Spiele versenkt, liegt auch an den sogenannten "Lootboxen", virtuelle Wundertüten, bei denen man nie weiß, was drin ist. "Solche Lootboxen sind völlig intransparent und haben auch Suchtpotenzial, weil man immer wieder versucht, eines der begehrten Items zu bekommen", sagt Simone Bueb. Solche Mechanismen seien tatsächlich gefährlich.

Was Eltern beachten sollten

Manche Länder, etwa Belgien, haben Lootboxen mittlerweile verboten. In Deutschland wurde das Jungendschutzgesetz im Frühjahr 2021 verschärft. Ein direktes Verbot von Lootboxen wurde davon aber bislang nicht abgeleitet. Eltern sollten deswegen genau darauf achten, was ihr Kind spielt und die Spiele und das Smartphone so einstellen, dass keine Zahlungsdaten hinterlegt sind. Und sie sollten dem Nachwuchs klar machen, dass auch ein kostenloses Spiel manchmal sehr sehr teuer sein kann.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!