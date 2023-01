Free the Nipple: Instagrams Brustwarzen-Verbot könnte kippen

Das Aufsichtsgremium Oversight Board hat Meta empfohlen, seine Jugendschutz-Richtlinien zu überarbeiten. Der Konzern, zu dem Facebook und Instagram gehören, könnte nun darauf hören und Änderungen einleiten. Die wichtigste: Bilder von weiblichen Brustwarzen könnten auf Instagram und Facebook bald erlaubt sein.

Gremium: Regeln "verwirrend und unbrauchbar"

In seinem Statement bezeichnet das Oversight Board die Jugendschutzregeln von Meta als "verwirrend" und "unbrauchbar". Grundsätzlich, so das Board, dürften freie Oberkörper von Frauen nicht in der App gepostet werden.

Gleichzeitig gebe es aber zahlreiche Ausnahmen von der Regel, etwa bei Protesten, Bildern von Geburten, medizinischen Aufnahmen oder politischen Statements. Auch sei der Stand bei Trans- und nicht binären Personen unklar. Diese Ausnahmen seien so weitreichend und nicht eindeutig, dass die Regeln "in der Praxis nicht umsetzbar" seien.

Das Oversight Board empfiehlt deshalb neue Regeln für die Social Media-Apps. Diese sollten sich am internationalen Menschenrecht orientieren und niemanden wegen seines Geschlechts diskriminieren.

"Free the Nipple" - Forderung von Aktivistinnen

Seit Jahren löschen Instagram und Facebook Bilder, auf denen nackte Oberkörper von Frauen zu sehen sind. Die schärferen Regeln für weibliche Userinnen wurden von Aktivistinnen immer wieder kritisiert. Vielfach wurde satirisch damit umgangen, etwa indem auf Bildern von weiblichen Brüsten die Brustwarzen durch Fotos von männlichen Brustwarzen verdeckt wurden – diese sind den Regeln nach erlaubt.

Das Statement des Oversight Boards folgt damit indirekt den Forderungen der "Free the Nipple"-Bewegung. "Free the Nipple" ist ein beliebter Slogan bei feministischen Demonstrationen geworden. Die Forderung: Gleichberechtigung für alle. Frauen sollten wie Männer auch ihre Oberkörper frei zeigen dürften.

Wird die Empfehlung umgesetzt?

Ob Meta die Forderungen des Oversight Boards auch tatsächlich umsetzt, ist noch unklar. Das Oversight Board ist eine von Meta finanzierte, aber unabhängige Organisation, in der Sozialwissenschaftler, Juristen und andere Fachleute über Fragen der Content-Moderation bei Facebook und Instagram entscheiden sollen.

Bislang hat der Konzern sich meist an die Empfehlungen des Boards gehalten. Eine Verpflichtung, das zu tun, gibt es jedoch nicht.