Foto-App-Shootingstar: Wird BeReal Instagram gefährlich?

Einst war Instagram nur eine Hipster-App, mit er man eigentlich nicht viel mehr machen konnte, als Fotos per Filter einen krissligen 70er-Jahre-Effekt zu verpassen. Heute ist Instagram ein Global Player, der regemäßig ein Achtel der Weltbevölkerung erreicht.

Trotz allem erscheint Instagram aktuell eher nervös bis panisch, wie diese ausführliche BR24-Analyse erläutert. Hektisch versucht man TikTok-zu kopieren und kassiert die Änderungen wieder, sobald Insta-Stars und Otto-Normal-User protestieren. Der wohl erfolgreichste Protest-Post (2,25 Mio. Likes) zu den Neuerungen gipfelt in diese Satz: „Hört auch wie TikTok sein zu wollen, ich will doch nur süße Fotos meiner Freunde sehen.“

Fotos der Freunde? Wie der Zufall so will, verspricht eine der aktuell vielversprechendsten App-Neulinge auf dem Markt genau das: Spontane Fotos von Freunden, ohne Instagram-Hochglanz, Posing und Bildbearbeitung. Ihr Name: „BeReal“. Laut Apple ist BeReal gerade die am meisten heruntergeladene Gratis-App auf iPhones in den USA. Auch in deutschen App Stores taucht sie vorne auf, etwa auf Platz 7 in der der Kategorie "Soziale Netzwerke" bei Android.

Doch was steckt dahinter? Wir klären die wichtigsten Fragen.

1. Was ist BeReal?

Ganz banal: BeReal ist eine App, die man aus dem App Store auf sein Handy lädt. Sie ist für Apple- aber auch Android-Geräte verfügbar. BeReal gibt es seit 2020 und kommt aus Frankreich. Nach der Anmeldung per Telefonnummer zeigt sich eine Startseite, die genau zwei Optionen bietet: Unter „Meine Freunde“ kann man Fotos von Freunden sehen, unter „Discovery“ welche von Fremden. Welche Fotos andere gepostet haben, sieht man jedoch nur, wenn man selbst auch postet.

Daran erinnert einen BeReal einmal täglich. Die App sendet eine Push-Nachricht, dass man nun zwei Minuten Zeit habe, ein Foto zu schießen und zu posten. Das muss man direkt in der App schießen und kann nicht aus der Galerie hochladen. Ausgelöst werden immer beide Kameras gleichzeitig. So entsteht ein Foto mit der Rückkamera mit einem kleinen Selfie der Frontkamera in der oberen linken Ecke. Bearbeiten kann man die Bilder nicht, nur komplett neu aufnehmen. Wie oft man das getan hat, können Freunde allerdings einsehen. Genauso wie sie sehen, ob man innerhalb von zwei Minuten gepostet hat oder nicht. Nach 24 Stunden verschwinden die Fotos wieder.