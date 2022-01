"Fortnite": Eventuell mit einem Trick zurück aufs iPhone

Im August 2020 kam es zum großen Streit zwischen "Fortnite"-Entwickler Epic Games und Apple. Streitunkt war die Umsatzbeteiligung von 30 Prozent, die Apple den Anbietern von Apps in seinem App Store abverlangt. Als Epic in sein erfolgreiches Fortnite-Spiel einen alternativen Zahlungsweg einbaute, sodass keine Provisionen an Apple fällig wurden, entfernte Apple die Fortnite-App aus dem Store.

Hoffnung für die große Fortnite-Fangemeinde

Doch ab kommender Woche besteht Hoffnung für die rund 350 Millionen weltweiten "Fortnite"-Fans, dass das Game wieder aktuell auf dem iPhone spielbar wird. Der Streamingdienst Geforce Now will eine "Fortnite"-Version mit Touchscreen-Steuerung für zunächst eine noch kleine Zahl von Nutzern testen. Das gab der Chipspezialist Nvidia als Betreiber von Geforce Now bekannt.

Software läuft auf Servern im Netz

Der Trick dabei ist: Beim Streaming laufen die Spiele nicht in einer eigenen App, sondern im Internet-Browser. Das heißt, man kann das Spiel auf dem Smartphone-Bildschirm spielen, die Spiele-Software aber läuft nicht auf dem Handy, sondern auf Servern im Netz. Das heißt aber auch: Für ein gutes Spielerlebnis wird eine gute Internet-Verbindung benötigt, sonst kommt es zu Verzögerungen beim Spielen, die bei einem Game wie "Fortnite" in der Regel dazu führen, dass man verliert.

Der Testlauf soll nach Angaben von Nvidia Dinge wie Serverkapazität, Grafik oder die Qualität der Touch-Steuerung überprüfen. Erst wenn die Tests abgeschlossen sind, soll entschieden werden, wie es weiter geht.

Richterin gab Apple recht

Ohne den technischen Kniff ist fraglich, wann oder sogar ob das Game wieder auf das iPhone zurückkehrt. Denn in einem Urteil, das im vergangenen Jahr in Kalifornien verkündet wurde, gab die Richterin Apple Recht: Der Regelverstoß durch Epic-Games habe den Rauswurf aus dem App Store gerechtfertigt. Daraufhin kündigte Apple an, "Fortnite" für die gesamte Dauer des Berufungsverfahrens in dem Fall nicht wieder in den App Store zu lassen.

Nvidia: "Fortnite"-Streaming auch auf Android-Geräten möglich

Übrigens hat auch Google Android-Smartphones das Spiel unter ganz ähnlichen Umständen aus seiner hauseigenen App-Plattform Play Store entfernt. Allerdings können auf den Android-Telefonen Apps auch aus anderen Quellen geladen werden. Nach einem erfolgreichen Test soll man nach Angaben von Nvidia "Fortnite" mit Touch-Steuerung aber auch auf Android im Webbrowser spielen können.