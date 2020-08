Fortnite-Entwickler verklagt Apple: Showdown unter Tech-Giganten

Es ist die Zuspitzung eines bereits seit längerem geführten Konflikts zwischen den Technikkonzernen Apple und Google auf der einen Seite und App-Entwicklern auf der anderen Seite. Bei dem Streit geht es im Kern um die 30 Prozent vom Preis, die Apple und Google bei In-App-Käufen einbehalten.

Schon seit einiger Zeit gibt es Kritik an der Höhe der Abgabe - und im Fall von Apple auch daran, dass die Entwickler bei In-App-Käufen keine alternativen Bezahlwege anbieten können. Auch der Musikdienst Spotify reichte deswegen Beschwerde bei den Wettbewerbshütern der EU-Kommission ein. Fortnite-Entwickler Epic Games versucht nun mit mehreren hundert Millionen Fans im Rücken die App-Store-Regeln der Smartphone-Plattformen aufzubrechen.

Fortnite-Entwickler wollten Smartphone-Plattformen umgehen

Ausgelöst hat den Streit eine neue Funktion von Epic Games, mit der die Spieler Inhalte in Umgehung der In-App-Käufe günstiger erwerben konnten. Apple Reaktion lies allerdings nicht lange auf sich warten: Fortnite verschwand erst aus dem App-Store für Apples Mobil-Geräte und wenige Stunden später auch aus Googles Play Store.

Epic Games hat daraufhin Klage bei einem Bundesgericht in Kalifornien eingereicht. Mit der Begründung: Apple verstoße gegen das Wettbewerbsrecht. Apple versuche "die Märkte zu kontrollieren, den Wettbewerb zu blockieren und Innovation abzuwürgen", hieß es in einer Mitteilung der Entwicklerfirma.

Apple beruft sich auf Sicherheit

Apple verwies darauf, dass Epic gegen die App-Store-Regeln verstoßen habe. "Sie gelten gleichermaßen für jeden Entwickler und dienen dazu, den Store sicher für unsere Nutzer zu halten." Epic habe die neue Funktion mit der Absicht eingeführt, die Richtlinien zu verletzen. Es sei ein "unglücklicher Schritt", so das Unternehmen.

Gleichzeitig verwies Apple darauf, dass man mit der Vorgabe, die In-App-Käufe über das System der Plattform abwickeln zu müssen, die Kunden vor Betrug schützen wolle. Zugleich ist es einigen Abo-Diensten wie etwa Netflix erlaubt, Verträge mit Nutzern auf ihren eigenen Websites abzuschließen. Die Nutzer können sich dann auf ihren iPhones und iPads einloggen - und für die Anbieter wird keine Abgabe an Apple fällig.

Kraftprobe zwischen Technik-Riesen

Epic wird mit dem Vorstoß von Donnerstag nun aber zum Wortführer einer regelrechten Rebellion gegen das System. Die Firma ließ ihre Nutzer, die auf iPhones und iPads spielen, wissen, dass selbst wenn sie schon die App auf ihren Geräten haben, neue Inhalte der nächsten "Season" von Fortnite ihnen verwehrt bleiben werden. Und Epic rief die Kunden auf, sich bei Apple mit dem Hashtag #FreeFortnite zu beschweren. Fortnite wird nach Angaben von Epic von mehr als 350 Millionen Spielern genutzt.

Epic war gut auf den Showdown vorbereitet. Die Firma hatte nicht nur schnell eine gut 60-seitige Klage parat, sondern auch ein Video, das einen legendären Werbeclip des Konzerns aus dem Jahr parodierte. In "1984" hatte Apple in Anlehnung an George Orwells gleichnamiges Buch das Aufbegehren gegen eine totalitäre Welt dargestellt. Der 1984 gezeigte Clip sollte den Eintritt von Apple in den von IBM dominierten PC-Markt einleiten. Epic stellte das Video jetzt als Computeranimation nach, die Rolle des Diktators spielt eine Figur mit einem Kopf in Form eines Apple-Logos.

Ähnliche Situation bei Google Play

Für Nutzer von Android-Geräten ist die Situation etwas anders: Google lässt dort Apps nicht nur aus dem hauseigenen Play Store, sondern auch aus anderen Quellen laden. Apple lehnt diesen Ansatz unter Verweis auf potenzielle Risiken für Nutzer durch präparierte Apps ab.

Google betonte jedenfalls, Entwickler müssten sich an die Regeln halten, um im Play Store zu bleiben. In den vergangenen Jahren hatte Epic Fortnite auf Android-Geräten bereits zeitweise am Play Store vorbei vertrieben.

Spiel weiterhin kann weiterhin genutzt werden

Nutzer, die Fortnite bereits auf ihrem iPhone oder anderen Apple-Geräten heruntergeladen haben, können das Spiel dort weiterhin spielen. Allerdings erhalten sie keine Aktualisierungen der App mehr.