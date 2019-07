Fortnite & Co.: Eine Kulturgeschichte der Bildschirmdrogen

World of Warcraft (2004)

Das Spiel

World of Warcraft ist ein Online-Rollenspiel (im Fachjargon "MMORPG" genannt), in dem man in die Haut von Orks, Zwergen und Elfen schlüpft, um in einer bunten Fantasy-Welt gemeinsam Abenteuer zu erleben. World of Warcraft war nicht das erste Rollenspiel, aber das erste, das einsteigerfreundlich genug war, um weltweit Menschen zu begeistern. 2009, zum Höhepunkt des WOW-Hypes, zahlten zwölf Millionen Menschen monatlich rund 12 Euro, um in die Fantasywelt abtauchen zu dürfen.

Warum soll es süchtig machen?

Bei der Diskussion um World of Warcraft werden mehrere Faktoren genannt, die dazu führen können, dass man World of Warcraft besonders lange und intensiv spielt. Dazu gehören vor allem:

Kein richtiges Ende: Spiele wie World of Warcraft laden dazu ein, immer weiter zu spielen, weil kein endgültiges Ziel die Heldenreise abschließt.

Ausgefeilte Belohnungszyklen: Dem Spieler wird permanent eine Art virtuelle Karotte vor die Nase gehalten, immer gibt es etwas zu erreichen.

Gruppenzwang: Online-Rollenspiele wie World of Warcraft werden oft zusammen über das Internet gespielt. Jeder Spieler hat eine Funktion. Wenn jemand nicht zum vereinbarten Zeitpunkt online ist, schadet dies der jeweiligen Gruppe.

Und heute?

Die Abonnenten-Zahlen von World of Warcraft sind mittlerweile eingebrochen, die Abo-Zahlen liegen nur noch bei etwa zwei Millionen.

Fortnite (2017)

Das Spiel

Es ist der Computerspielhype der Stunde: Fortnite ist eines der beliebtesten Computerspiele unserer Zeit vor allem auch bei Let’s Play-Videos auf Youtube und Twitch. Bei dem Koop-Survival-Game muss der Spieler zusammen mit anderen Spielern Beute sammeln, um damit eine Festung zu errichten und diese vor in der Nacht erscheinenden Zombies zu verteidigen.

Warum soll es süchtig machen?

Fortnite an sich ist komplett umsonst. Wer aber eine schicke Axt, einen stylischen Gleiter oder anderen kosmetischen Schnickschnack sein Eigen nennen möchte, der muss letztlich Geld in der wirklichen Welt ausgeben. Schätzungen zufolge tun das etwa zwei Drittel der Nutzer. Die geringe Einstiegshürde führe dazu, dass man dem Spiel leicht verfällt, sagen die Kritiker.

Und heute?

… kühlt sich der Hype langsam ab. Gut möglich also, dass in einem Jahrzehnt kaum noch jemand an der Fortnite-Nadel hängt.