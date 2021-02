Forscher bringen Spinat bei, E-Mails zu verschicken

Ein Forschungsexperiment, das bereits 2016 veröffentlicht wurde, hat das Internet diese Woche in seinen Bann gezogen: Einem Ingenieurs-Team an der amerikanischen Universität MIT ist es gelungen, Spinatwurzeln E-Mails verschicken zu lassen.

So funktionieren die E-Mail-versendenden Pflanzen

Das Team nutzte moderne Nanotechnologie, um Spinatwurzeln in Sensoren zu verwandeln, die wiederum in der Lage sind, bestimmte Stoffe in der Erde wahrzunehmen. Wenn der Spinat im Grundwasser bestimmte Nitroaromaten erkennt, die etwa auf Sprengsätze und Landminen hindeuten könnten, senden die Nanoröhren in der Pflanze ein Signal aus - welches bei den Forscherinnen und Forschern als E-Mail gelesen werden kann.

Das Netz reagiert

Im Internet - das von der Nachricht nicht via Spinat, sondern durch das Nachrichtenportal Euronews erfuhr - sorgt die Geschichte für Heiterkeit. "Dieses Jahr ist stressig genug, ich weigere mich, E-Mails von Salat zu empfangen", schreibt etwa der Autor James Felton auf Twitter.