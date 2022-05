Foodporn: Ruinieren Essens-Bilder wirklich den Planeten?

"Wenn man sich die Zahl der Fotos von Essen anschaut weltweit, kommt man auf einen enormen Energieverbrauch", das sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zum Abschluss eines Treffens von G7-Ministern am Mittwoch in Düsseldorf. Wissing, der als Verkehrsminister auch für Digitalthemen zuständig ist, sprach wichtige Themen an, wie etwa, dass die Energieeffizienz von Rechenzentren verbessern werden müsse. Im Gedächtnis blieb aber vor allem seine Aussage zu den Essensbildern, die im Netz für viel Häme sorgte.