Flucht von Social Media: Wenn Twitter unerträglich wird

Digitale Gewalt im Netz

Hass, Belästigungen und Drohungen in den sozialen Medien trifft besonders Frauen und Angehörige von Minderheiten. Einer Studie des Kinderhilfswerks Plan International zufolge haben 70 Prozent der Frauen und Mädchen in Deutschland bereits digitale Gewalt erfahren. Besonders Twitter steht hierbei immer wieder in der Kritik.