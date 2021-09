Fifa 22: Warum EAs neue Fußballsimulation wieder mal enttäuscht

In die Jahre gekommene Frostbite Engine

Laut EA Sports haben die Entwickler aus den Daten 4.000 neue Animationen für Fifa 22 programmiert. Dazu wirbt das Unternehmen mit den klassischen Buzzwords: Machine Learning, KI, und so weiter. Allerdings gibt’s das alles nur für Spielerinnen und Spieler mit einer Playstation 5, Xbox Series X oder S oder bei Google Stadia. Wer dagegen "nur" auf der Playstation 4 oder einer Xbox One spielt, hat nichts von der Fifa-Revolution. Aber, aber… auch auf der PS5 bemerkt man die Veränderungen kaum. Auf den ersten und auch auf den zweiten Blick sind selbst im direkten Vergleich keine großen Veränderungen in den Bewegungsabläufen der Spieler zu erkennen.

Auch grafisch ist Fifa 22 eher eine Enttäuschung. Das liegt wohl unter anderem daran, dass das Spiel auf der in die Jahre gekommenen Frostbite Engine basiert. Das fällt zum Beispiel bei einem Blick auf den virtuellen Rasen auf. Der erinnert in der Vogelperspektive auf der Playstation 5 eher an eine grüne Hartgummi-Platte. Ein Fortschritt ist hingegen erkennbar, wenn Fifa 22 die Fußballprofis aus nächster Nähe zeigt, zum Beispiel beim Torjubel. Insbesondere auf der neuen Konsolen-Generation wehen etwa die Haare des Dortmunder Topstürmers Erling Haaland in der Wiederholung in Zeitlupe, dass es eine Freude ist.