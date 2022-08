Festnahme auf den Philippinen: Wer ist Oliver Janich?

In Handschellen sei er abgeführt worden, hieß es gestern auf Telegram, als sich die Verhaftung von Oliver Janich unter seinen Anhängern herumsprach. Der 53-jährige war in den Philippinen festgenommen worden, wohin er 2016 ausgewandert war.

Mittlerweile ist bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft München gegen Janich ermittelt. Janich hat auf Telegram unter Anderem zur Ermordung der Bundesregierung aufgerufen und zu der des US-Präsidenten Joe Biden. Ob die Verhaftung Janichs im Zusammenhang mit seinen Internet-Aktivitäten steht und ob es einen Auslieferungsantrag deutscher Behörden gibt, ist noch unklar. Das Bundesamt für Justiz ließ gegenüber BR24 verlauten, man habe zu dem Fall "keine Erkennenisse".

Die wichtigste deutsche Stimme der QAnon-Bewegung

Auf Telegram folgen dem Verschwörungstheoretiker gut 150.000 Accounts, auf der Videoplattform YouTube hingegen war Janich bereits im Oktober 2020 gesperrt worden. Manche seiner Videos erreichten mittlere sechsstellige Abrufzahlen, vor allem im Zuge der Corona-Pandemie wurde Janich einer größeren Öffentlichkeit bekannt. In Deutschland entwickelte sich Janich zum wichtigsten Lautsprecher des amerikanischen QAnon-Verschwörungskults. QAnon ist eine Bewegung, die unter anderem glaubt, eine satanistische Elite missbrauche Kinder, um Verjüngungsdrogen herzustellen.

Verschwörungsmentor für Xavier Naidoo

Experten für Verschwörungstheorien war Oliver Janich schon länger ein Begriff. Er soll maßgeblich dazu beigetragen haben, dass Xavier Naidoo in den Verschwörungssumpf abglitt. Der Sänger hatte sich in seinen Songs auf Bücher Janichs bezogen und war zusammen mit ihm in YouTube-Videos aufgetreten. Politisch war Janich vor allem mit libertärer Verschwörungsideologie aufgefallen. Libertäre Verschwörungsideologen sehen vor allem den Staat als Grund allen Übels, vor allem in den USA ist diese Spielart des Verschwörungsdenken verbreitet.

Auch andere Verschwörungsgrößen agieren aus dem Ausland

Die Festnahme von Oliver Janich schockt die Szene. Und so wird beispielsweise auf Telegram dazu aufgerufen, die deutsche Botschaft in den Philippinen mit Mails und Anrufen zu fluten. Oliver Janich wird als "deutscher Julian Assange" bezeichnet.

Es ist nicht die einzige Festnahme aus dem Querdenker-Umfeld. Zuletzt wurde Michael Ballweg verhaftet, der Initiator der "Querdenken"-Proteste gegen die Corona-Politik. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 47-jährigen wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche. Der ehemalige Fernsehkoch Attila Hildmann und der "Querdenken"-Arzt Bodo Schiffmann haben sich ins Ausland abgesetzt. Hildmann soll sich in der Türkei aufhalten. Gegen den 41-jährigen liegt ein europäischer Haftbefehl vor. Eine Auslieferung muss Hildmann aber wegen seines türkischen Passes, den er neben dem deutschen besitzt, nicht befürchten.