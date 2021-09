FDP-Erfolg bei Erstwählern: Die TikTok-Partei

"Ich grüße seine Bres... Was immer das ist… Jedenfalls wählen müsst ihr! Und zwar: Am besten die Freiheit!", das sagt Christian Lindener zwei Tage vor der Wahl in einem TikTok-Clip.

Zur Erläuterung: "Bres", das ist ein anderes Wort für "Bros". Christian Lindner grüßt in dem kurzen Clip also seine Brüder, was schon ein wenig "cringe" ist, was wiederum ein anderes Wort ist für "fremdscham-erzeugend". Aber der kurze Lindner-Clip kommt an und wird auf TikTok fast 38.000 mal mit einem Herzchen versehen.

Steuertipps, Jura-Fragen, Tanzvideos, FDP

TikTok das ist eine Kurzvideoplattform, die heute immer noch mit Schmink-Tutorials, Tanzvideos und leichter Teenie-Unterhaltung in Verbindung gebracht wird, aber doch sehr viel mehr ist. Hier werden Steuertipps gegeben, Jura-Fragen beantwortet und Nachrichten konsumiert. Und auch wenn sich auf der Plattform auch Extremisten tummeln, ist TikTok längst zu einem kreativen Bewegtbild-Biotop geworden.

Und keine deutsche Partei fühlt sich in diesem Biotop mehr zu Hause als die FDP. Nicht nur das Video, in dem Christian Lindner seine "Bres" grüßte, ging viral. Auch Clips, in denen der FDP-Vorsitzende Anlagetipps gab oder der Grünen-Politikerin Karin-Göring Eckhard Contra gab, verbreiteten sich rasant. Und dann war Linder auch zu Gast bei "Steuerfabi" einem der bekanntesten TikToker Deutschlands.