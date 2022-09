"Far Out": Apple bereitet sich auf das neue iPhone vor

Vermutlich wird es das Telefon in vier Varianten geben: zwei Pro-Modelle und zwei Standardversionen. Allerdings: ein "iPhone 14 mini" als Nachfolger des iPhone 13 mini wird es nach übereinstimmenden Berichten verschiedener Beobachter wohl nicht mehr geben. Apple legt den Fokus anscheinend auf große Geräte: Geplant sind ein 6,1-Zoll iPhone 14, ein 6,7-Zoll iPhone 14 Plus, ein 6,1-Zoll iPhone 14 Pro und ein 6,7-Zoll iPhone 14 Pro Max.

Bessere Kamera bei den Pro-Modellen

Neuerungen gibt es vor allem bei den teureren Pro-Modellen. Dann sollen Aufnahmen in 8K-Auflösung möglich sein. Fotos werden dank eines größeren Bildsensors nicht mehr in 12-Megapixel-Auflösung aufgenommen, sondern in 48 Megapixel.

Im Gegensatz zum Standardmodell wird das iPhone 14 Pro einen schnelleren A16-Chip, ein Always-on-Display und eine 48-Megapixel-Weitwinkelkamera auf der Rückseite erhalten. Es gibt offenbar auch beim Design des Pro-Models einige Änderungen. Die wichtigste ist die Aussparung für die Kamera und die Face ID-Sensoren. Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Apple die Aussparung verkleinert. Die überarbeitete Aussparung kommt der Frontkamera, die zum ersten Mal eine Autofokus-Funktion erhält und über verbesserte Gesichtserkennungssensoren verfügt. Laut Apple-Insidern sieht die neue Aussparung wie ein einzelnes, kapselförmiges Loch aus.

Die eSims kommen

Ein weiterer Trend, den Apple setzen dürfte, sind die sogenannten eSims. Immer mehr Mobilfunkanbieter stellen auf digitale SIM-Karten um, die sich online aktivieren lassen. Eine physische SIM-Karte dürfte damit bald obsolet werden. Gerüchteweise will Apple auf die SIM-Karten sogar bei einigen Modellen in diesem oder im nächsten Jahr komplett verzichten. Sprich: Nicht wundern, wenn Apple auf der Veranstaltung die digitalen SIM-Karten besonders anpreist.

One more thing ...

Wir können auch bei den AirPods und der Apple Watch mit neuer Hardware rechnen. Diese Geräten funktionieren vor allem im Zusammenspiel mit dem Telefon besonders gut. Die Schnittmengen sind also groß. In der Kategorie der sogenannten "Wearables" sind die großen Gewinnbringer vor allem Uhren und Ohrhörer. Das dürfte auch der Grund sein, weshalb Apple diese wichtigen Zusatzprodukte in die Präsentation eingebaut.

Besonders ein Produkt dürfte für Aufsehen sorgen: Die erste "Apple Watch Pro" soll sich an Hochleistungssportler wie Marathon-Läufer oder Mountainbiker richten. Sie soll ein deutlich größeres Display haben, sodass die Nutzerinnen und Nutzer die überarbeiteten Zifferblätter und mehr Fitness- und Gesundheitsstatistiken gleichzeitig sehen können.

Außerdem soll Apple der Uhr einen größeren Akku sowie ein robustes Titangehäuse spendiert haben. Experten rechnen damit, dass die neue "Pro-Uhr" zwischen 1.000 und 1.500 Euro kosten dürfte.