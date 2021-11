Fans von Kryptowährungen scheitern beim Kauf von US-Verfassung

Ein "Finanz-Flashmob" hat am Wochenende versucht, eine seltene Kopie der Verfassung der Vereinigten Staaten zu ersteigern. 47 Millionen Dollar wurden von Blockchain-Fans zu diesem Zweck gesammelt – die Hoffnung: Mit der Aktion "ConstitutionDAO" für immer die digitale Welt zu verändern. Doch der Zuschlag ging an jemand anderen.

Seltene Versteigerung der amerikanischen Verfassung

Das Objekt der Begierde: Die Verfassung der Vereinigten Staaten – oder zumindest ein seltener Druck davon. Die Geschichte geht zurück bis ins Jahr 1787, als die US-amerikanischen Gründerväter, darunter George Washington und Benjamin Franklin, sich auf einen Text der Verfassung einigten und 500 Drucke davon in Umlauf brachten. Heute sind nur noch 13 dieser Kopien erhalten.

Eine dieser seltenen Kopien wurde nun vom Auktionshaus Sotheby's zum Verkauf angeboten – das erste Ereignis dieser Art seit mehr als 30 Jahren. Erwartet wurden Gebote von reichen Amerikanern, die sich eine Chance sichern wollten, ein echtes Artefakt der amerikanischen Geschichte zu besitzen.

Ein Kollektiv für die Verfassung?

Doch schnell brachte sich ein anderer Kaufkandidat ins Spiel: Das "ConstitutionDAO" – eine spontan gegründete digitale Organisation, die es sich zum Ziel machte, die Kopie der Verfassung "im Namen des Volkes" zu ersteigern, und zur Ansicht in einem eintrittsfreien Museum zur Verfügung zu stellen.

Der Name des ConstitutionDAO setzt sich zusammen aus dem englischen Wort für "Verfassung" und "DAO" – einer Bezeichnung für eine dezentrale digitale Organisation, die Blockchain-Technologie und Kryptowährungen nutzt. DAOs gelten in der Kryptobranche aktuell als Trendthema – und es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass ein solches Kollektiv einen wertvollen Gegenstand kauft. So ist beispielsweise auch das einzige existierende Exemplar eines berüchtigten Hip-Hop-Albums des "Wu-Tang Clan" seit Kurzem im Besitz einer DAO – und damit von vielen Menschen gleichzeitig, die sich innerhalb der DAO organisieren.

Was sind DAOs?

DAOs gleichen digitalen Communities, ähnlich wie in Internet-Foren und Chatrooms. Allerdings verwaltet eine DAO in der Regel einen gemeinsamen Pool von Kryptowährungen, der sich aus den Einzahlungen der Mitglieder zusammensetzt. Viele DAOs nutzen Kryptotechnologie, um gemeinsam in Anlagen zu investieren, deren Kaufpreis zu hoch wäre, um ihn alleine zu tragen: Wenn eine DAO investiert, investieren alle Mitglieder gleichzeitig – und alle profitieren von möglichen Gewinnen.

Im Fall der ConstitutionDAO ging es aber nicht um eine Investition. Vielmehr hofften die Krypto-Fans hinter der Aktion, mit dem Kauf der Verfassung die Kraft digitaler Gemeinschaften zeigen zu können – und außerdem Werbung für Blockchain-Technologien zu machen, die in Krypto-Kreisen auch als "Web 3" bezeichnet werden.

"Es wird ein Signal für die Allgemeinheit sein, dass Web 3 eine Kraft für das Gute sein kann", schrieb Investor und Krypto-Supporter Packy McCormick. "Wer wird mit einer Gruppe von Menschen streiten wollen, die sich zusammentut, um die Verfassung zu kaufen und sie dem Volk zurückgibt, indem sie sie öffentlich ausstellt?"

McCormicks Enthusiasmus war in den Tagen vor der Auktion symptomatisch für die Gruppe, die sich um ConstitutionDAO geschart hatte. Die Hoffnung, Kryptotechnologien in einem positiven Licht darzustellen, liegt vielen Krypto-Fans auch aufgrund des zum Teil zweifelhaften Rufes von Bitcoin und Co. am Herzen. Eine Kopie der Verfassung zu kaufen und kostenlos auszustellen, hätte wohl einen Image-Schub für die Kryptoszene bedeutet – auch wenn McCormick ausspart, dass es in den National Archives in Washington D.C. bereits möglich ist, ein originales Exemplar der Verfassung zu besichtigen.