Fake Shops: So gehen Sie den Betrügern nicht ins Netz

"Früher hat man Fake-Shops schon an den Rechtschreibfehlern erkannt oder daran, dass sie schlecht programmiert waren", erzählt Sonja Guettat von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Heute gingen die Betreiber solcher Abzock-Shops aber sehr viel raffinierter vor. Auf den ersten Blick sei oftmals kaum zu erkennen, dass sich hinter der seriösen Fassade eines Online-Shops Betrügern stecken.

Fake-Shops: Dreimal mehr Beschwerden

Eine Studie der Organisation "Marktwächter Digitale Welt" der Verbraucherzentrale Brandenburg fand 2018 heraus, dass mindestens 4,4 Millionen Bundesbürger Opfer von Fake-Shops geworden seien. Die Zahl dürfte sich seither nochmal erhöht haben, denn während der Pandemie boomte auch der Online-Handel. Die Zahl der bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eingegangenen Beschwerden hat sich innerhalb eines Jahres verdreifacht.

Aufpassen beim Kauf von Playstation 5, Kleindung und Grafikkarten

Dabei gibt es bestimmte Produktklassen, bei denen man es besonders oft mit Fake-Shop zu tun bekommt. Da die Spielekonsole Playstation 5 sehr begehrt und zugleich kaum lieferbar ist, sprießen hier die Betrüger-Shops. Vorsichtig sollte man auch sein, wenn man Grafikkarten oder Kleidung kauft. Zudem gibt es bei Fake-Shops auch eine gewisse Saisonalität: Im August 2022 sind beispielsweise Fakeshops zu Brennholz, Gartenbedarf und Fahrrädern sehr en vouge. Im Fake-Shop-Kalender der Verbraucherzentrale werden die Fake-Shops aufgelistet, die gerade besonders aktiv sind.

Ein Blick ins Impressum kann helfen

Es gibt viele Arten von Fake-Shops. Es gibt die, bei denen man per Vorkasse zahlt, aber nie die Ware bekommt, manchmal wird auch die Kreditkarte mehrfach belastet oder persönliche Daten werden missbräuchlich genutzt. "Aber es gibt eben auch immer mehr Fälle, wo die Betroffenen etwas im Internet kaufen und dann kommt schlechte Ware oder ein völlig anderes Produkt", so Guettat. Der Blick sollte also immer zuerst ins Impressum gehen. Am besten steht dort eine deutsche Adresse, und zwar mit Kontaktmöglichkeiten, im Idealfall mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Sinnvoll: Widerrufsbedingungen checken

Wichtig ist auch, sich die Widerrufsbedingungen anzusehen. In Deutschland hat man 14 Tage Zeit, Ware zurückzuschicken. Viele Online-Shops hintertreiben jedoch das Widerrufsrecht, etwa, indem das Zurücksenden der Ware extrem teuer ist. "Deswegen ist es sinnvoll, zu schauen: Was muss ich tun, wenn mir das Produkt nicht gefällt? Wie wird das Ganze dann rückabgewickelt?", sagt Sonja Guettat von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Es sei generell wichtig, sich vor dem Kauf zu informieren, denn danach sei es schwierig, noch eine Lösung zu finden. Unseriöse Händler würden einen dann allzu oft mit vorgefertigten Antworten abspeisen.

"Fakehop-Finder" der Verbraucherzentrale NRW

Um Online-Shop im Vorfeld zu checken, hat die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen jetzt die Onlineseite Fakeshop-Finder.nrw gestartet. Hier muss der Nutzer einfach die Internet-Adresse des Onlineshops eingeben. Mittels künstlicher Intelligenz überprüft das System, ob der Anbieter schon mal negativ aufgefallen ist. Wenn nicht, sucht das Programm auf der Internetseite nach Merkmalen, die oft bei unseriösen Shops zu finden sind – etwa ein fehlendes Impressum, eine Umsatzsteuer-ID, die es gar nicht gibt, oder andere Merkmale, die mit bloßem Auge teils nicht zu erkennen sind.

Ein Ampelsystem soll vor Abzocke schützen

Schon nach wenigen Sekunden bekommt der Nutzer das Ergebnis in Ampelform: Rot bei einer eindeutigen Warnung, bei Gelb heißt es "Vorsicht" und Grün bedeutet "alles in Ordnung". Der "Fakeshop-Finder" gebe schnelle Orientierung, dass künftig weniger Konsumenten auf unseriöse Anbieter hereinfallen, zeigt sich die Verbraucherzentrale NRW überzeugt. Man kann nur hoffen, dass sie recht behält.