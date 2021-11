Fake-Nachweise: Warn-App kann Impf-Zertifikate deaktivieren

Das Ausstellen, Kaufen und Nutzen gefälschter Digital-Impfnachweise ist gerade ein bisschen weniger lukrativ und erfolgsversprechend geworden. Seit kurzem kann die Corona-Warn-App nämlich Impf-Zertifikate von bestimmten Ausgabestellen nachträglich für ungültig erklären. Auch die CovPass-App kann - zumindest theoretisch - Nachweise bestimmter Apotheken ablehnen.

Heißt: Kommt ans Licht, dass in einer Apotheke QR-Codes für die Impfpass-Apps ausgestellt wurden, ohne dass die Personen wirklich geimpft waren, können alle in dieser Apotheke ausgestellten Nachweise für ungültig erklärt werden. Wer tatsächlich geimpft ist, kann sich seine Impfung dann in einer anderen Apotheke neu bestätigen lassen. Wer es nicht ist, ist seinen falschen Impfnachweis dann los.

Impfnachweis leicht fälschbar

An einen falschen digitalen Impfnachweise zu kommen, ist in Deutschland grundsätzlich recht einfach, eine gewisse kriminelle Energie vorausgesetzt. Da zu Beginn der Impfkampagne die Impfzentren und Ärzte keine QR-Codes an die Geimpften vergeben konnten, musste eine nachträgliche Lösung gefunden werden. Man entschied sich, dass Apotheken bei Vorlage von Papier-Impfpass und Personalausweis solche QR-Codes erstellen dürfen. Dabei war zunächst nicht vorgesehen, dass im Code vermerkt würde, welche Apotheke genau den Code erstellt hat.

Ein Problem dabei: Erstellte ein Apotheken-Mitarbeiter solche QR-Codes ohne echte Status-Kontrolle und bringt sie - wie wohl in München gegen Geld geschehen - unter die ungeimpften Leute, konnte man diese falschen Nachweise nicht mehr deaktivieren. Selbst wenn der Betrug aufflog. Hier wurde schließlich nach Kritik nachgerüstet. Seit Ende Juni wird festgehalten, welche Apotheke den QR-Code für das Zertifikat ausgestellt hat.

Bisher keine Apotheken auf Liste

Nun Mitte November der nächste Schritt: Fällt eine Apotheke negativ auf, kann die Corona-Warn-App potentiell gefälschte Ausweise von dort nun nachträglich deaktivieren. Dies gilt natürlich nur für QR-Codes, die nach Ende Juni erstellt wurden. Die CovPass-App führt eine Liste mit Apotheken, der Zertifikate sie nicht gelten lässt, bereits seit diesem Zeitpunkt. Dort findet sich jedoch laut „Netzpolitik“ bisher keine reale Apotheke, deren Zertifikate geblockt werden.

Wer ab Ende Juni eine Fälschung eingetragen hat, könnte nun aber immerhin theoretisch seinen digitalen Impf-Status in beiden offiziellen Apps verlieren - wenn denn die Unregelmäßigkeiten in der Apotheke auffallen und die Apotheke auf die Liste der Impfpass-Apps gelangen. Das möglicherweise für einen betrügerischen Impf-QR-Code gezahlte Geld wäre dann zumindest verloren.