Facebooks Digitalwährung: Welche Chancen hat Libra?

Umstritten, undurchsichtig und dann auch noch von einem Unternehmen, das eigentlich nur noch für Skandale bekannt ist: Es scheint nicht so, als hätte die Welt auf Facebooks digitale Währung Libra gewartet. „In ein paar Jahren werden wir gar nicht daran vorbeikommen, eine Libra-Geldbörse auf dem Smartphone zu haben“, sagt hingegen der Experte für Internetwirtschaft Marcel Weiß. Viele Dinge wird man nur noch über mit Libra bezahlen können, da ist er sich sicher.

Vorbild WeChat

Libra hat also eine Chance. Aber warum? Weil die digitale Währung tatsächlich ein Problem lösen könnte. Probleme, wie sie zum Beispiel vorkommen, wenn man Geld ins Ausland überweist oder ein Geschäft hat, in dem nicht nur bar bezahlt werden kann. Denn: bei Überweisungen, Kreditkartenzahlungen und bei Paypal fallen Gebühren an – und die summieren sich. Und so wird Libra attraktiv – vor allem für Unternehmen, aber auch für Otto-Normalnutzer. Das Vorbild heißt offenbar WeChat und WeChat wiederum ist eine sogenannte „Super-App“ aus China, das heißt: Man kann mir ihr sehr viel mehr machen als nur zu chatten, etwa bezahlen, Arzt-Termine buchen oder Visa betragen.

Eine Währung - aber noch sehr viel mehr

Trotzdem: Eine eigene Währung schaffen - das ist ein ziemlich drastischer Schritt. Es gibt zwar schon anderen Kryptowährungen wie Bitcoin - aber die funktionieren ganz anders. Libra soll zum Beispiel nicht so volatil sein, im Wert also nicht so sehr schwanken, der Wert der Währung wird von einer Organisation - der Libra Association kontrolliert. Und da sitzt nicht nur Facebook drin, „da sind jetzt von Anfang an auch relativ große Unternehmen dabei: Visa, Mastercard, PayPal. Und die können alle unabhängig von Facebook da ihre Anwendungen darauf schreiben, ihre eigenen digitalen Geldbörsen, ihre eigenen Plattformen, über die man dann Dinge kaufen kann“, sagt Marcel Weiß.

Donald Trump hält nichts von Libra

Facebook holt sich also Hilfe ins Boot - auch von Unternehmen, an die man erstmal nicht denkt: Spotify zum Beispiel. Der Grund: Facebook will die Verantwortung nicht ganz allein tragen - und im Zweifelsfall soll Libra auch größer sein als ein einziger Konzern. Und das heißt: Natürlich soll man Libra auf Facebook-Apps benutzen können - zum Beispiel um auf WhatsApp Geld hin und her zu schicken. Aber dabei muss es nicht bleiben. Facebook möchte viel mehr ein komplettes Ökosystem erschaffen, eine Plattform, an der Unternehmen und Kunden einfach nicht mehr vorbei kommen. Zwei Dinge könnten Facebook jedoch noch gefährlich werden: Zum einen politische Regulierung. Donald Trump hat schon bekannt, er sei kein Fan von Libra. Oder - und auch das könnte theoretisch passieren: Niemand benutzt Libra.