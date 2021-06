Facebook wird vorerst nicht zerschlagen

Facebook-Chef Marc Zuckerberg hatte bereits geahnt, dass sich von politischer Seite etwas gegen sein Unternehmen zusammenbraut. Deshalb verflocht er in den letzten Jahren Facebook mit den beiden Töchtern WhatsApp und Instagram immer enger. Zuletzt hatte die Änderung der Geschäftsbedingungen bei WhatsApp zu Protesten bei Nutzerinnen und Nutzern geführt, die zustimmen mussten, dass ihre Daten auch an den Mutterkonzern weitergeleitet werden. Mit der Verflechtung wollte Zuckerberg Tatsachen schaffen und es erschweren, dass sein Unternehmen zerschlagen wird.

Behörden haben ihre Klage nicht gut begründet

Nun scheint es so, als wäre dieses Kalkül zumindest vorerst aufgegangen. Die US-Handelsbehörde FTC sowie die Generalstaatsanwaltschaften von mehr als 40 US-Bundesstaaten hatten vergangenes Jahr zwei Klagen gegen Facebook eingereicht. Der Vorwurf: unfairer Wettbewerb. Facebook habe die Foto-Plattform Instagram und den Chatdienst WhatsApp außerdem vor allem deshalb gekauft, um seine Dominanz vor den Rivalen zu schützen, lautet ein weiteres Argument.

Der Washingtoner Bundesrichter James Boasberg wollte dem allerdings nicht so ohne weiteres folgen. Seiner Ansicht nach haben die Behörden nicht schlüssig darlegen können, dass Facebook wirklich ein Monopol geschaffen habe. Im dem gut 50-seitigen Urteil wird auch bemängelt, dass die FTC nicht klar abgegrenzt hätte, auf welchem Markt genau Facebook monopolistische Strukturen geschaffen haben soll.

Tauziehen ist noch nicht zu Ende

Allerdings ließ der Richter die Möglichkeit offen, innerhalb von 30 Tagen eine aktualisierte Klage einzureichen. Für Facebook ist die Sache also noch nicht wirklich ausgestanden. Spannend wird nun, wie die Regierung von Präsident Joe Biden mit dem Fall weiter umgeht. Sie hatte die Klage vom Vorgänger Donald Trump geerbt. Gut möglich, dass das Verfahren weitergeht. Immerhin wurde jüngst Lina Khan zur FTC-Chefin ernannt – sie hatte in der Vergangenheit als Kritikerin großer Tech-Konzerne und deren Vormachtstellungen auf sich aufmerksam gemacht.

Facebook erstmals mehr als eine Billion wert

An den Börsen wurde das Urteil dennoch gefeiert. Der Richterspruch kam rund eine Viertelstunde vor Handelsschluss an der Wall Street. Die Zeit reichte aus, um den Aktienkurs von Facebook noch um gut 4 Prozent nach oben schnellen zu lassen. Der Börsen-Wert des Facebook-Konzerns übersprang an der New Yorker Börse erstmals die Marke von einer Billion Dollar.