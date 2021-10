Facebook will wohl schon nächste Woche Namen ändern

Facebook ist längst schon viel mehr als die gleichnamige Social Media Plattform. Zum Konzern gehören zum Beispiel Instagram und WhatsApp. Außerdem hatte Unternehmenschef Marc Zuckerberg 2014 Oculus VR aufgekauft, für zwei Milliarden Dollar. Zuckerberg wollte im Geschäft mit virtuellen Realitäten mitmischen. Mit den Brillen von Oculus können Nutzerinnen und Nutzer in virtuelle Welten abtauchen. Vor allem Gamer nutzen diese Geräte. Zuckerberg hat aber in dieser Richtung noch andere Pläne, die weit über die Spiele-Szene hinausreichen dürften.

Neuer Schwerpunkt im Konzern

Er plant das sogenannte Metaverse oder Metaversum. Wie das genau aussehen wird, ist noch unklar. Offenbar schwebt den Facebook-Machern aber ein ganz neuer Kosmos vor, in dem sich die Menschen auf andere Art, womöglich über Datenbrillen, miteinander vernetzen. Die VR-Technik (virtueller Realität), bei der man von der Außenwelt abgeschottet zum Beispiel Filme schauen kann, soll mit AR (augmentierte oder erweiterte Realität) irgendwie zusammengeführt werden. Bei AR werden auf ein Brillenglas digitale Informationen ins Sichtfeld eingeblendet. Microsoft ist hier mit seiner Hololens-Brille einer der Vorreiter.

Facebook hat angekündigt, für das Metaverse alleine in Europa 10.000 Mitarbeiter zu engagieren. Mit diesem Riesenprojekt will sich Zuckerberg anscheinend von seiner Social Media Vergangenheit freistrampeln. Jedenfalls berichtet das US-Tech-Magain The Verge, unter Berufung auf einen Insider, dass die Namensumbenennung mit dem Metaverse im Zusammenhang steht.

Facebook folgt dem Beispiel Google

Dem Bericht zufolge soll die Umbenennung am 28. Oktober verkündet werden, auf der jährlich stattfindenden Connect Conference des Unternehmens. Facebook wäre nicht der erste Konzern, der mit einer Namensänderung Prioritäts-Verschiebungen im Unternehmen auch nach außen hin klarmacht. Google hatte es 2015 ganz ähnlich getan und der Konzern-Mutter den Namen Alphabet verpasst. Google ist mit seiner Suchmaschine seitdem nur noch eine Marke unter vielen im Konzern. Ähnlich könnte es für Facebook als Social-Media-Plattform laufen.

Facebook, welches Facebook?

Darüber hinaus hätte eine Umbenennung vielleicht noch einen weiteren Vorteil. Der Name Facebook steht für eine lange Reihe von Verfehlungen und Skandalen. Das reichte von Machtmissbrauch gegenüber der Konkurrenz, über zurückgehaltene Studien über negative Auswirkungen von Instagram auf die User, bis hin zum Dulden von Hassbotschaften und kriminellen Geschäften auf den Seiten des Konzerns.

Zuletzt hatte die Ex-Mitarbeiterin Frances Haugen ausgepackt und Belege geliefert. Vielen US-Politikern ist der Einfluss, den Facebook auf die Gesellschaft ausübt, ohnehin seit langem nicht mehr ganz geheuer. Eine Zerschlagung wird immer wieder diskutiert. Mit einer Namensänderung könnte Zuckerberg deshalb auch versuchen, das noch einmal zu verhindern, nach dem Motto: "Was wollt ihr denn, den Facebook-Konzern gibt es ja gar nicht mehr!"