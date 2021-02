Facebook will schärfer gegen Impf-Desinformation vorgehen

In einem Blogpost hat Facebook angekündigt, dass es strenger gegen Falschinformationen rund um Covid-19 und Impfungen vorgehen will. Unter anderem sollen Behauptungen, dass Impfstoffe giftig seien, zu Autismus führen oder dass es sicherer sei, an Corona zu erkranken statt sich impfen zu lassen, gelöscht werden.

Dazu hat der US-Konzern nach Beratungen mit Gesundheitsbehörden - unter anderem der Weltgesundheitsorganisation (WHO) - eine Liste mit widerlegten Falschbehauptungen entsprechend erweitert.