Facebook will mit Metaversum 10.000 Jobs in EU schaffen

Facebook will in den kommenden fünf Jahren in der EU 10.000 neue hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen, um die virtuelle Welt "Metaverse" voranzubringen. Das kündigte Facebook-Manager Nick Clegg in einem Blogeintrag an. "Diese Investition ist ein Vertrauensbeweis in die Stärke der europäischen Tech-Industrie und das Potenzial europäischer Tech-Talente", schrieb der britische Ex-Vizepremier.

Facebook Chef Mark Zuckerberg hatte seiner Belegschaft bereits im Sommer mitgeteilt, dass die Zukunft des Unternehmens an dem Bau eines Metversums hängen werde. Die Ankündigung einer diesbezüglichen Strategie kommt also nicht unbedingt überraschend.

Metaversum ist die Zukunft

Hinter dem Begriff Metaversum steckt die vage Idee eines erweiterten oder dreidimensionalen Internets. In dieser Art Parallelwelt können die Nutzer und Nutzerinnen noch stärker virtuelle Angebote nutzen, sie müssten sich nicht mehr ständig in Accounts ein- und ausloggen; auch Daten unterschiedlicher Anbieter könnten problemloser ausgetauscht werden. Mehrere SciFi-Autoren wie zum Beispiel Neal Stephenson in "Snow Crash" haben ein Metaversum bereits in ihren Büchern und Filmen beschrieben. Und auch im Silicon Valley wird schon länger über eine Art neues Internet nachgedacht, vor allem von Seiten der Gaming-Industrie.

In seinem Blogeintrag schreibt Facebook-Manager Clegg, dass das Metaversum nichts sei, das von einem Anbieter kontrolliert werde. So gehe es vor allem darum, dass es offen und interoperabel sei. Es soll laut Clegg eine Plattform sein, die mit verschiedenen Unternehmen, Politikern und Entwicklern gestaltet werden soll. Die Europäische Union sei dabei enorm wichtig für Facebook. Daher die Bestrebung, dort 10.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Schmeichelt sich Facebook bei der EU ein?

Einige Kritiker vermuten, die Job-Offerte sei auch eine bewusste Charmeoffensive in Richtung EU. So steht Facebook nach Enthüllungen einer Whistleblowerin vor dem US-Senat im Moment enorm unter Druck. Die frühere Facebook-Angestellte Frances Haugen hatte dem Konzern unter anderem Intransparenz und Ignoranz vorgeworfen, wenn es um die Themen Hassrede oder psychische Gesundheit von jugendlichen Usern und Userinnen gehe. In den USA und auch in der Europäischen Union wird deshalb darüber diskutiert, den Konzern zu regulieren oder sogar aufzuspalten.

Die EU berät zurzeit über zwei Vorlagen, die Facebook ebenfalls betroffen werden: den Digital Services Act und den Digital Markets Act. Sie sollen das Internet regulieren, beispielsweise bei personalisierter Werbung und illegalen Inhalten.