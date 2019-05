27.05.2019, 15:06 Uhr

Facebook will Fake-Video von Nancy Pelosi nicht löschen

In den USA sorgt ein manipuliertes Video der Demokratin Nancy Pelosi für Diskussionen: In dem Clip wirkt die Sprecherin des Repräsentantenhauses betrunken. Trotz heftiger Kritik will Facebook das Fake-Video aber nicht löschen.